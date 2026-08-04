5 août 1960 : Jour d’indépendance

Officiellement, c’est le 5 août 1960, que la colonie française de Haute-Volta a acquise son indépendance suite à une revendication manifestée par les autorités d’alors. Aujourd’hui le Burkina Faso célèbre le 65e anniversaire de l’obtention de ses armoiries et de sa souveraineté.

C’est le 5 août 1960, que le Burkina Faso, jadis Haute Volta, a officiellement proclamé son indépendance politique économique et sociale. Cette accession à la souveraineté nationale et internationale a été le fruit de la lutte d’illustres devanciers qui, comme bien d’autres leaders d’Afrique, ont réclamé à tous vents cette liberté de décider et de coopérer au plan diplomatique sans influence extérieure.

En effet, La Haute-Volta faisait partie des quatre membres du Conseil de l’Entente avec le Bénin le Niger, la Côte-d’Ivoire, le Dahomey (…) qui ont tous proclamé leur indépendance sans avoir préalablement conclu d’entente de coopération avec la France. Ainsi la République de Haute-Volta obtient l’indépendance le 5 août 1960, après avoir manifesté le désir d’exercer tous les pouvoirs et compétences – défense, économie, relations extérieures, etc.-, des compétences qui étaient du ressort de la Communauté française depuis 1958. Cette proclamation s’est faite dans la mouvance de plusieurs autres Etats d’Afrique noire. A la tête de l’Etat et du gouvernement depuis le 9 décembre 1959, le Président Maurice Yaméogo est reporté au pouvoir en décembre 1960 par une Assemblée nationale contrôlée par le Rassemblement démocratique africain (RDA), parti unique.

La Haute-Volta, qui comptait une population estimée à 4,4 millions d’habitants en 1960, est reconnue par l’Organisation des Nations unies (ONU) le 20 septembre 1960. Elle sera connue sous le nom de Burkina Faso à partir de 1984 avec l’avènement du Conseil national de la révolution (CNR) du capitaine Thomas Sankara. Aujourd’hui en cette année 2026, la commémoration de l’indépendance se déroule dans un contexte particulier marqué par la reconquête du territoire et le déroulement du programme de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Une autre révolution proclamée par le capitaine-Président Ibrahim Traoré qui a fait de la reconquête de la souveraineté totale son cheval de bataille. Et cette journée est vécue par les populations et le gouvernement comme un moment de recueillement, de reconnaissance et de réflexion sur le chemin parcouru, les défis à relever et les espoirs partagés pour changer le quotidien des Burkinabè.

Wanlé Gérard COULIBALY