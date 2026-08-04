Le Président Maurice Yaméogo a proclamé l’indépendance de la Haute-Volta aujourd’hui Burkina Faso. Nous vous proposons un extrait discours lu à la radiodiffusion nationale au soir du 5 août 1960.

« Aujourd’hui, 5 août 1960, à zéro heure, au nom du droit naturel de l’homme à la liberté, à l’égalité, à la fraternité, je proclame solennellement l’indépendance de la République de Haute-Volta. Neuf siècles d’histoire ont révélé au monde la valeur morale de l’homme voltaïque. Au nom de cette morale à partir de laquelle nous voulons bâtir notre Nation, j’exprime ma profonde reconnaissance à tous les artisans de notre indépendance nationale… »