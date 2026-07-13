La réduction spectaculaire du nombre de personnes pauvres est l’un des succès les plus évidents et les plus marquants en Chine. En quelques années seulement, un nombre de personnes équivalent à la population d’un pays de taille moyenne a été libéré de la pauvreté absolue. Le taux de pauvreté est tombé brutalement de 10,2 % en 2012 à 0. Comment la Chine a-t-elle réussi cet exploit et quels enseignements les pays en développement peuvent ils en tirer ?

Au moment de la fondation de la République populaire de Chine en 1949, le pays se trouvait dans une situation de grande pauvreté largement répandue. La majorité de la population rurale vivait dans la misère, et le problème de l’hygiène et de la nutrition n’était pas résolu. Après 1949, la Chine n’a mis que quelques décennies pour accomplir le processus d’industrialisation que les pays développés ont mis des siècles à parcourir. Le niveau de vie a connu un bond historique, passant d’une subsistance précaire à l’édification intégrale d’une société de moyenne aisance. Elle a remporté la bataille contre la pauvreté la plus vaste jamais menée dans l’histoire de l’humanité, et a ouvert avec succès la voie à la modernisation à la chinoise.

Mais quelles expériences clés peut-on retenir du modèle chinois ?

De prime abord, il convient de noter que le leadership du Parti communiste chinois (PCC) a été la garantie fondamentale du succès de la lutte contre la pauvreté en Chine. En effet, le PCC a toujours considéré l’éradication de la pauvreté comme une mission cruciale et a joué le rôle clé de diriger tout le pays et de coordonner les efforts de toutes les parties. Des autorités centrales aux niveaux locaux, les organisations du Parti ont traité la lutte contre la pauvreté comme une tâche politique majeure, en mettant en place un système de leadership clair, responsable et efficace.

Le Comité central du Parti a élaboré la conception globale et la stratégie de lutte contre la pauvreté, tandis que les comités et les gouvernements locaux ont strictement assumé leurs responsabilités. Des cadres qualifiés ont été désignés comme Premiers Secrétaires et membres d’équipes de soutien dans les régions pauvres, garantissant ainsi la mise en œuvre précise des politiques. Grâce au leadership centralisé et unifié du Parti, les efforts de lutte contre la pauvreté ont été puissamment renforcés, rassemblant les forces de toute la société et garantissant la réalisation des objectifs fixés.

Une priorité du président Xi Jinping

La lutte contre la pauvreté a en outre constitué une priorité pour le président Xi Jinping dès son accession au pouvoir. Cet engagement du président Xi en faveur de la réduction de la pauvreté découle en partie de son expérience personnelle. Adolescent, il a passé sept ans à vivre et à travailler dans un village pauvre de la province du Shaanxi. Il a mentionné à de nombreuses reprises que c’est depuis lors qu’il s’est fixé pour objectif de veiller à ce que les gens aient suffisamment à manger et mènent une vie meilleure.

La mise en œuvre de la stratégie de l’aide ciblée a par ailleurs été la clé du succès de la lutte contre la pauvreté dans l’Empire du milieu. La Chine a abandonné l’approche de « distribution généralisée » en faveur d’un modèle basé sur l’identification précise, l’aide ciblée et la gestion rigoureuse. En créant un système national d’information sur le développement anti – pauvreté, les personnes pauvres ont été identifiées et inscrites dans des dossiers précis, garantissant un ciblage exact. Des plans d’aide personnalisés ont alors été élaborés en fonction des causes de la pauvreté et des besoins réels de chaque foyer. Par exemple, pour les foyers dotés de capacité de travail, des mesures d’appui à l’industrie et de formation professionnelle ont été mises en œuvre ; pour les familles plongées dans la pauvreté en raison des frais scolaires, des subventions ont été accordées ; et pour celles touchées par la maladie, des politiques de santé ont été appliquées. En même temps, un mécanisme de gestion dynamique a été mis en place pour ajuster rapidement les bénéficiaires et les mesures d’aide, garantissant que les ressources soient utilisées là où elles sont le plus nécessaires et améliorant considérablement l’efficacité de l’aide anti-pauvreté.

Par ailleurs, la construction d’un écosystème global de lutte contre la pauvreté a été un support crucial. La Chine a mis en place un modèle où l’aide spécialisée, l’aide sectorielle et l’aide sociale se complètent, intégrant les ressources du gouvernement, du marché et de la société civile. Dans le cadre de l’aide spécialisée, le gouvernement central a constamment augmenté ses investissements financiers dans les régions pauvres, en soutenant en priorité le développement industriel et la construction d’infrastructures. Pour l’aide sectorielle, les ministères des Transports, de l’Eau, de l’Éducation, de la Santé, etc., ont mis à profit leurs avantages sectoriels en intégrant les objectifs de lutte contre la pauvreté dans leurs plans d’exploitation, améliorant ainsi les infrastructures et les services publics dans les régions défavorisées. En matière d’aide sociale, les entreprises, les organisations non – gouvernementales et les particuliers ont été largement mobilisés. L’initiative « Mille entreprises aident mille villages » a encouragé les entreprises à contribuer à la lutte contre la pauvreté par des investissements industriels et des offres d’emploi, créant un climat social propice à la participation collective dans cette lutte.

Lutte contre la pauvreté et protection de l’environnement

La priorité donnée à l’activation de la force interne du peuple a en outre été la base pour une sortie durable de la pauvreté. Durant la lutte contre la pauvreté, la Chine n’a pas seulement accordé de l’importance à l’aide matérielle, mais a également mis l’accent sur l’activation de la motivation des populations pauvres. Des formations professionnelles ont été organisées pour améliorer leur capacité à trouver un emploi ou à créer des entreprises, leur permettant d’acquérir des compétences et de voir leurs revenus augmenter durablement. Des campagnes d’éducation ont été menées pour encourager l’esprit d’autonomie et de travail acharné, en combattant l’attitude de dépendance. Des organismes d’exploitation agricole novateurs ont été développés pour impliquer les populations pauvres dans le développement industriel et renforcer leur capacité de développement autonome. En outre, des mécanismes d’incitation, tels que des listes honorifiques pour les réussites en matière de sortie de la pauvreté, ont été mis en place pour récompenser les individus et les collectifs, créant ainsi un climat social favorable au travail diligent.

Le respect du principe de développement durable a permis de consolider les résultats obtenus. La Chine a combiné la lutte contre la pauvreté avec la protection de l’environnement et le développement industriel, en adhérant à l’idée que « les montagnes vertes et les eaux limpides valent des montagnes d’or ». Grâce au projet d’aide écologique, des initiatives telles que la plantation d’arbres et le retour des terres agricoles aux forêts ont été menées dans les régions pauvres, améliorant l’environnement tout en créant des emplois pour les populations locales. Des industries spécialisées ont été développées en fonction des conditions locales, favorisant la transformation et la mise à niveau des industries dans les régions défavorisées, renforçant leur compétitivité et leur résilience. La construction des infrastructures et des services publics a également été renforcée, jetant les bases solides pour le redressement rural ultérieur et garantissant que les résultats de la lutte contre la pauvreté résistent au test du temps et satisfont les attentes du peuple.

Des enseignements précieux

Grâce à tous ces efforts, au bout de 2020, 98,99 millions de personnes pauvres rurales ont été tirées de la pauvreté conformément aux normes nationales actuelles, 832 comtés pauvres ont été relevés du statut de « comté pauvre », et 128 000 villages défavorisés ont été sortis de la liste des villages pauvres. La pauvreté de nature régionale a été résolue. Les revenus des personnes pauvres ont également connu une croissance qualitative. Le revenu disponible par habitant des régions rurales pauvres est passé de 6 079 yuans en 2012 à 12 588 yuans en 2020, avec une croissance annuelle supérieure à la moyenne nationale dans les zones rurales. En somme, la qualité de vie des personnes pauvres a été considérablement améliorée sur tous les fronts. Ces résultats démontrent non seulement l’efficacité et l’organisation puissantes du gouvernement chinois, mais également les avantages remarquables du système socialiste qui permet de mobiliser des ressources massives pour réaliser des objectifs majeurs.

La victoire contre la pauvreté en Chine dépasse les frontières nationales pour revêtir une dimension mondiale. La Chine a atteint, avec dix ans d’avance, l’objectif de développement durable (ODD) de l’ONU pour 2030 en matière d’éradication de la pauvreté, accélérant ainsi nettement le rythme de la réduction de la pauvreté à l’échelle planétaire. Et si la Chine y est parvenue, d’autres pays en développement peuvent également y parvenir comme l’a déclaré le Président chinois Xi Jinping: “La pauvreté dans les pays en développement peut être surmontée. L’oiseau fragile peut aussi prendre son envol et voler haut. C’est là la portée universelle de la victoire de la Chine contre la pauvreté”.

L’expérience chinoise offre des enseignements précieux pour relever les défis de la pauvreté. Toutefois, il est important de souligner que la Chine a fondé sa stratégie sur ses réalités nationales. Elle ne « reproduit » aucun modèle étranger et n’« impose » pas non plus sa propre approche. C’est donc dire qu’une lutte victorieuse contre la pauvreté ne peut prospérer que si elle s’enracine dans le système politique, le patrimoine culturel et le tissu social propres à chaque nation. C’est dans cet esprit que, en mai dernier, la Chine a lancé, avec 53 pays et 9 organisations internationales, l’Alliance mondiale de partenariat pour la réduction de la pauvreté et le développement, afin de construire ensemble une communauté de destin pour l’humanité, solidaire et affranchie de la pauvreté.

Nadège YAMEOGO