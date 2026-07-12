Formation civique et patriotique : 643 appelés s’engagent à défendre l’intérêt de la Nation

L’Agence Faso Boolé, ex-service national pour le développement, a organisé une cérémonie de fin de formation civique et militaire de la première cohorte de la 84e promotion des appelés salariés du service national patriotique, vendredi 10 juillet 2026, à Loumbila.

Après trois mois d’obligations civiques et militaires, 643 appelés salariés du Service national patriotique (SNP) sont jugés aptes à servir le Burkina Faso avec dévouement, abnégation, intégrité et probité. Issus des écoles de formation professionnelle et instituts de l’Etat, cette première cohorte de la 84e promotion des Appelés salariés du SNP a effectué sa sortie officielle, vendredi 10 juillet 2026, au centre de formation et de production de Loumbila. « Nous achevons avec fierté notre formation civique et militaire, entamée le 19 avril 2026.

Nous sommes venus de différentes écoles, avec des profils divers, mais nous repartons, unis par les mêmes valeurs et ambitions, de servir dignement notre patrie », a déclaré le délégué de la promotion, Arthur Wali. Il a traduit sa gratitude aux plus hautes autorités et à l’Agence Faso Boolé pour leur vision éclairée, ainsi qu’aux formateurs et instructeurs pour les connaissances acquises. « Vous nous avez appris bien plus que des techniques militaires, vous nous avez inculqué la discipline, le sens du devoir, le respect de l’autorité, l’esprit de sacrifice, la solidarité, le civisme et l’amour de la patrie », a loué le délégué de la promotion. Il a réaffirmé l’engagement des membres de la promotion à demeurer fidèles aux valeurs qui ont été inculquées durant cette formation.

Le ministre des Serviteurs du peuple, Mathias Traoré, a exhorté les appelés à répercuter les enseignements reçus dans l’ensemble de leurs actes quotidiens et leur vie professionnelle. Il a également invité chaque citoyen à accompagner la dynamique pour que cet engagement puisse avoir un impact sur le développement du Burkina. Plus qu’un simple apprentissage technique, selon le directeur général de l’Agence Faso Boolé, le colonel Haïdara Moctar Taboré, cette formation a préparé les stagiaires à assurer pleinement leurs responsabilités de citoyens et de serviteurs de l’Etat. Il les a invités à être toujours disponibles pour répondre à l’appel de la Patrie. « Même après votre démobilisation, vous demeurez des réservistes potentiels dont les compétences, les aptitudes militaires et les valeurs patriotiques pourront être mises au service de la Nation », a-t-il prévenu.

Aly SAWADOGO