7e Forum sur la coopération médiatique Chine-Afrique: le ministre de la Communication invité

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a reçu en audience, le vendredi 10 juillet 2026 à Ouagadougou, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong.

Cette rencontre a permis aux deux personnalités de passer en revue l’excellente coopération entre le Burkina Faso et la Chine dans les domaines de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. A l’issue de l’audience, le diplomate chinois a indiqué que les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, notamment à travers les activités prévues dans le cadre des échanges culturels et humains entre la Chine et l’Afrique.

Il a également évoqué les initiatives programmées au second semestre 2026, parmi lesquelles l’organisation de la Semaine du cinéma chinois en novembre, après la participation remarquée de la Chine à la Semaine nationale de la culture (SNC). L’ambassadeur a, par ailleurs, remis au ministre une invitation officielle à prendre part au 7ᵉ forum sur la coopération médiatique Chine-Afrique, prévu du 19 au 21 août 2026 à Beijing, sur le thème : « Partager les opportunités de développement, façonner l’avenir de l’audiovisuel ».

Cette rencontre de haut niveau vise à renforcer le dialogue politique, à promouvoir les échanges d’expériences et à consolider la coopération sino-africaine dans le secteur des médias. Zhao Deyong a exprimé le souhait de voir les échanges culturels et médiatiques contribuer à un meilleur rapprochement entre les peuples chinois et burkinabè. Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a salué cette invitation et réaffirmé sa disponibilité à poursuivre le renforcement de la coopération entre les deux pays au bénéfice des secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme.

DCRP/MCCAT