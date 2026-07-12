A peine l’année scolaire terminée, s’annoncent encore des angoisses pour les parents d’élèves. En effet, dès ce mois de juillet, certains établissements scolaires rouvrent leurs portes pour accueillir les inscriptions. Les parents, soucieux de l’avenir de leurs enfants, se pressent pour garantir une place et préparer les fournitures nécessaires. Ce moment rappelle que l’éducation est un investissement précieux qui exige anticipation, sacrifices et engagement. C’est le lieu de féliciter les efforts fournis par les parents d’élèves pour leurs enfants.

Bark-wendé Sandrine TASSEMBEDO (Stagiaire)