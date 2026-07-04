(Publi info): Orange Burkina Faso distingué pour sa contribution au développement communautaire.

Dans le cadre de l’accélération du développement endogène à travers l’Initiative Présidentielle pour le Développement Communautaire (IPDC), l’arrondissement n°11 de la ville de Ouagadougou a distingué Orange Burkina Faso lors d’une cérémonie ce 3 juillet 2026.

Fier de participer à cette dynamique nationale en faveur du développement communautaire, notre entreprise accompagne et cré un impact positif et durable pour les populations.

Par son engagement Orange Burkina Faso a été distingué lors de cette 4ᵉ édition de la Cérémonie officielle de distinction des Généreux Donateurs, organisée dans le cadre de l’IPDC. Cette reconnaissance témoigne pleinement de la détermination de la Direction Générale de Orange Burkina Faso de transformer le quotidien des burkinabè.

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