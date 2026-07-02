Conseil des Ministres du 02 juillet 2026 : Création de l’Académie technologique du Faso, de CIM-SAHEL et Clarification des horaires des Journées de travail continu

L’hebdomadaire Conseil des ministres s’est tenu ce jeudi 2 juillet 2026, sous la présidence du Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, le Camarade Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné plusieurs dossiers et adopté d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et pour le plein épanouissement des Burkinabè, conformément à la vision de la Révolution Progressiste Populaire.

Pour le compte du ministère des Serviteurs du Peuple, le Conseil a adopté deux décrets, portant respectivement, Horaires de travail dans les administrations du secteur public et Conditions et modalités d’instauration de la Journée de travail continu dans les administrations du secteur public et privé au Burkina Faso.

Selon le Ministre des Serviteurs du Peuple, le Camarade Mathias TRAORÉ, « le gouvernement a procédé à la relecture des textes de 2015 et 2017 afin de corriger des lacunes réglementaires constatées dans l’application de la Journée de travail continu ».

Le premier décret clarifie les horaires de travail dans l’Administration publique sans les modifier. Ces horaires sont fixés de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi, et de 7h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 le vendredi. Le second décret dispose que la Journée de travail continu, liée à certains évènements, qui visait le privé, s’applique désormais clairement aux deux secteurs (public et privé), fixant cette journée de 7h30 à 14h.

CIM-SAHEL pour contrer la spéculation sur le ciment

Face au boom des infrastructures et à la forte demande de matériaux de construction, notamment le ciment, le Conseil des ministres a acté la création et l’adoption des statuts de la société CIM-SAHEL, une société d’économie mixte à participation publique majoritaire, selon le Ministre chargé de l’Industrie, le Camarade Serge Gnaniodem PODA.

Pour réguler le secteur et protéger les consommateurs, l’État a décidé de la création de CIM-SAHEL, dotée d’un capital de 5 milliards FCFA détenu à 60 % par l’État et à 40 % par des partenaires privés. Il s’agit, selon le Ministre PODA, de garantir la disponibilité du ciment sur toute l’étendue du territoire, casser la spéculation en imposant des coûts raisonnables et soutenir le rythme accéléré des chantiers d’infrastructures publics et privés.

Aide humanitaire, l’État impose des règles et protège la dignité des populations

Pour le compte du ministère de la Famille et de la Solidarité, le Conseil a adopté un décret portant réglementation des interventions dans le domaine humanitaire au Burkina Faso. Le nouveau décret impose désormais une accréditation pour les organisations humanitaires, ce qui va permettre à l’État « d’avoir un regard particulier sur leur répartition sur le territoire national et surtout sur leurs zones d’intervention », a déclaré la Ministre de la Famille et de la Solidarité, la Camarade Lieutenant-colonel Passowendé Pélagie KABORÉ.

En outre, 60% des financements devront obligatoirement être fléchés vers le relèvement précoce et l’autonomisation afin de « réduire la dépendance des personnes vulnérables face à l’aide et l’assistance prolongée ». Le nouveau décret interdit désormais l’exposition des images des personnes vulnérables à côtés des dons offerts. Le décret consacre également le principe du consommons local dans l’acquisition des dons destinés aux personnes vulnérables.

Naissance de l’Académie technologique du Faso

Pour le compte de la Présidence du Faso, le Conseil a adopté un décret portant Création de l’Académie technologique du Faso, une institution d’élite rattachée directement à la Présidence du Faso en raison de son caractère hautement stratégique. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, le Burkina Faso ne veut plus seulement former des théoriciens, mais aussi des bâtisseurs qui « savent utiliser leur intelligence et leurs doigts pour concevoir, créer, fabriquer et ainsi accompagner la dynamique d’industrialisation en marche ».

L’infrastructure, dont le chantier a débuté en décembre 2025, est en phase de finition et s’apprête à accueillir ses premières promotions dans des filières hyper-spécialisées comme la métallurgie, le nucléaire, l’aéronautique, la cybersécurité, les métiers miniers.