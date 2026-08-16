4e région militaire: le général Célestin Simporé transmet les félicitations du chef de l’Etat aux forces combattantes

En séjour à Dori, chef-lieu de la région du Liptako, le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé s’est entretenu avec les forces combattantes de la partie septentrionale du Burkina, le jeudi 13 août 2026.

C’est le carré d’armes du 41e Régiment d’infanterie commando (RIC) de Dori basé à la 4e région militaire qui a servi de cadre d’échanges entre le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé et les forces combattantes du Liptako, le jeudi 13 août 2026. Pour la circonstance, les responsables militaires et paramilitaires accompagnés de leurs collaborateurs ainsi que les

Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) se sont mobilisés.

D’emblée, il a salué la bravoure des vaillantes Forces de défense et de sécurité (FDS), des VDP et la population qui mènent une lutte sans merci contre l’hydre terroriste. Il a saisi l’occasion pour transmettre les félicitations et les encouragements du chef de l’Etat, chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré et celle du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Recevez donc toutes les vives félicitations pour le travail que vous abattez tout le temps, pour que les populations de la région puissent vaquer sereinement à leurs occupations, pour l’espoir que vous donnez à toute une région, à toute une population, les vieilles personnes, les jeunes, et surtout les enfants, qui constituent l’avenir de ce pays »,

a-t-il lancé. Et de préciser que pour mener à bien cette lutte, il est nécessaire et fondamental d’en connaître les causes qui ont mis le Burkina dans cette situation, qu’il n’a ni souhaité ni provoqué.

C’est pourquoi, le général de division a affirmé que c’est une guerre qui a été imposée, pour laquelle le pays des Hommes intègres lutte de façon souveraine pour s’en sortir. « La guerre que nous subissons est purement économique et géopolitique. C’est pour d’abord nous empêcher de nous développer, de sorte que nos richesses, qui sont enfouies dans nos sous-sols, soient toujours à leur disposition, qu’ils puissent venir les exploiter quand ils veulent, comme ils veulent, et dans les conditions qu’ils auront voulues », a expliqué le ministre de la Guerre.

Les engagements de la RPP

En outre, il a expliqué aux FDS et aux VDP que c’est une lutte pour l’autodétermination et l’indépendance véritable du peuple burkinabè afin que l’impérialisme ne vienne pas lui imposer quoi ce soit, surtout l’exploitation de ses minéraux.

Le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique a rappelé quelques engagements pour la réussite de la Révolution progressiste populaire (RPP) tant prônés par le président du Faso. Premièrement, pour être révolutionnaire, a avisé le général de division, il faut d’abord que les citoyens soient disciplinés.

A ce sujet, il a confié que la discipline commence d’abord par les hommes de tenue. « Nous devons aussi travailler à ce que cette discipline concerne l’ensemble de la population. Une fois que nous apparaissons quelque part, la population doit être rassurée de notre présence, parce que c’est elle qui paye les impôts pour qu’on puisse nous habiller, nous entretenir, et nous doter en armes pour que nous puissions la protéger. C’est ce que nous appelons le lien armée-nation », a-t-il fait savoir à ses interlocuteurs.

Dans un second temps, il a déclaré que la révolution exige que les citoyens soient instruits.

« On ne peut pas faire la révolution quand on ne connaît pas l’histoire de son pays et des autres nations. Les Américains et les Chinois ont fait leur révolution pour être des grandes nations aujourd’hui. Donc, cette révolution est l’affaire de tout le monde. Et, c’est par cette révolution que nous allons avancer, conscientiser les esprits, instruire la population », a indiqué le ministre d’Etat. Enfin, pour être révolutionnaire, il a évoqué le patriotisme de la population qui consiste à aimer et défendre sa Patrie. Pour terminer, il a exhorté l’ensemble des FDS et des VDP à se procurer le Manifeste de la révolution en vue d’être édifiés sur ses orientations pour la conduire à bon bord.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.fr