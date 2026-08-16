Pouvoir d’achat : les propositions de la Ligue des consommateurs

La Ligue des consommateurs du Burkina a animé une conférence de presse, le samedi 15 août 2026 à Ouagadougou pour exiger une régulation plus efficace du marché.

Entre réajustement des prix des hydrocarbures, coût des produits de première nécessité et préparation de la rentrée scolaire, les citoyens se retrouvent pris en étau. C’est fort de

ce constat que la Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) a animé une conférence de presse, samedi 15 août 2026, afin d’exposer ses préoccupations et de présenter des propositions pour une régulation plus efficace du marché.

​Relativement à la question du carburant, le président de la LCB, Marcel Kouraogo, a souligné que la hausse du prix du gasoil ne les a pas surpris, à cause des pratiques frauduleuses et des réseaux d’exportation illicite qui asséchaient les cuves locales. Afin de juguler cette crise, il a suggeré une interdiction stricte de l’approvisionnement suspect par des camions citernes étrangers et a préconisé un moratoire sur les tarifs de transport en commun et de fret. De plus, il a sollicité une réinjection des surplus fiscaux pour protéger

le pouvoir d’achat. ​Il a également denoncé la flambée des prix de certains produits de grande consommation

La LCB satisfait du plafonnement des frais de scolarité

A cet effet, il a formulé plusieurs propositions à savoir l’intensifica-tion des contrôles, l’approvisionne- ment des boutiques Faso-yaar, la poursuite de leur déploiement et la dynamisation de la concertation tripartite. Il a salué la décision du gouvernement de plafonner les frais de scolarité dans les établissements privés. « L’objectivité commande que nous fassions appelle à la raison et comprendre le bienfondé de cette décision gouvernementale », a-t-il soutenu.

Marcel Kouraogo a déploré la persistance des prix exorbitants dans certains établissements privés. C’est pourquoi, il a suggéré au gouvernement de mettre en place des dispositifs de contrôle pour s’assurer du respect de la mesure. « Les partenaires sociaux sont également invités accompagner la réforme et les parents d’élèves sont encouragés à dénoncer toute pratique illicite », a-t-il souhaité.

Fleur BIRBA

Emmanuella Yameogo

(Stagiaire)