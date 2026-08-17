Gouvernance minière : Une forte mobilisation citoyenne autour du rapport ITIE 2024 à Sapouy, Léo et Orodara

Une délégation du Secrétariat permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP-ITIE), conduite par le camarade Guira Seydou, était du 2 au 14 août 2026 au contact des acteurs de Sapouy, Léo et Orodara, pour présenter les chiffres clés du Rapport ITIE 2024, promouvoir le contenu local et échanger avec les populations locales.

Le Secrétariat permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (SP-ITIE) poursuit ses campagnes de dissémination de son rapport 2024, auprès des acteurs de Sapouy, Léo et Orodara. Pour garantir une diffusion pérenne de l’information extractive, la mission a remis des copies du rapport ITIE 2024 (simplifié et détaillé) aux autorités administratives provinciales et communales, à la direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Kénédougou ainsi qu’aux radios de proximité : Radio Loudon (à Sapouy), Radio Tampani (à Léo), Radio Kénédougou, Orodara TV, Calao TV et Timbanews.net (tous à Orodara).

Avec les professionnels de ces médias, des propositions ont été faites pour pérenniser la culture de la transparence. Il s’agit de la mise en place prochaine de conventions de partenariat, l’institution d’un Prix ITIE-BF pour récompenser les meilleures productions journalistiques et l’organisation de sessions de renforcement de capacités pour les points focaux médias qui seront désignés à cet effet.

A Sapouy, dans la province du Ziro : si certains participants ont voulu des explications sur la clé de répartition des fonds, d’autres ont souhaité une augmentation de la part réservée aux communes. Il y a aussi, selon eux, la nécessité d’un suivi-évaluation rigoureux de l’État des réalisations faites. Quant au « litige sur la mine de Netiama Mining » entre le Ziro et le Nahouri, les recommandations seront transmises aux plus hautes instances compétentes, pour traiter préventivement le différend coutumier et administratif avant toute reprise d’exploitation.

A Léo dans la province de la Sissili, les retombées économiques réelles et les mécanismes de recrutement ont retenu l’attention des participants. Les communicateurs ont indiqué qu’il y a une orientation vers des recrutements nationaux ouverts avec un quota réservé à la commune hôte. La répartition des taxes superficiaire est équitable certes ; mais la gestion locale relève de la responsabilité des communes. Au demeurant, il appartient à l’Etat d’assurer l’application stricte du nouveau Code minier pour la réhabilitation des sites après les excavations abandonnées sur les sites artisanaux. En plus de la volonté affichée par les hautes autorités d’adapter l’ITIE aux réalités nationales, une révision du cadre institutionnel est par ailleurs à l’étude, renseigne la délégation.

A Orodara dans le Kénédougou, il y a eu des propositions de financer des projets structurants plutôt qu’un partage équitable entre communes. Certains ont exprimé leurs inquiétudes liées à la suspension du Fonds minier de développement local. La vision du Gouvernement, explique les communicateurs du jour, rejoint la volonté de financer des projets structurants via une cagnotte commune. L’équipe de l’ITIE-BF a rappelé les exigences d’assainissement et de présentation de projets viables avant tout déblocage. En rappel, la commune de Orodara a perçu 285 millions de F CFA, investis dans le marché central et l’éducation.

L’étape d’Orodara a bénéficié d’une visibilité numérique et audiovisuelle exceptionnelle grâce à la synergie entre les professionnels des médias (Orodara TV, Radio Kénédougou, Calao TV, Timbanews.net). Cela témoigne de l’intérêt grandissant des citoyens pour la souveraineté et la gestion des ressources minières du Burkina.

La mission de la délégation du SP ITIE-BF s’est achevée sur une note satisfaisante. Par cette sortie terrain, le SP-ITIE réaffirme son engagement à rapprocher l’information financière et extractive des populations à la base pour un développement local inclusif et souverain.

Karim Dianda

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