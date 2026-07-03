Soutenance de thèse unique Zalissa Semdé obtient la mention très honorable avec les félicitations du jury

Zalissa Semdé a soutenu sa thèse unique de doctorat en Lettres modernes sur le thème : “Esthétique et symbolique des figures féminines sur bois au musée national du Burkina Faso : approche ethno-esthétique “, jeudi 2 juillet 2026 à l’université Joseph-Ki-Zerbo.

L’univers scientifique accueille une nouvelle contribution à la recherche. En effet, la doctorante Zalissa Semdé a soutenu avec brio sa thèse unique de doctorat en Lettres modernes le jeudi 2 juillet 2026 à l’université Joseph-Ki-Zerbo, sous la présidence du professeur Madeleine Konkobo. Le thème qui a guidé son travail de recherche est : “Esthétique et symbolique des figures féminines sur bois au musée national du Burkina Faso : approche ethno-esthétique “. Ce thème a identifié une problématique relative aux représentations féminines au musée national du Burkina Faso.

A travers un corpus de 35 sculptures conservées dans ledit musée, Zalissa Semdé a analysé les formes, les fonctions et les significations des représentations féminines des objets sculptés, en interrogeant leurs valeurs esthétiques et leurs portées symboliques. La présentation de sa thèse était structurée en neuf chapitres répartis en trois grandes parties. Dans la première partie, la candidate s’est donné pour mission d’identifier la nature et la typologie des figures féminines dans les collections du musée national. Dans la deuxième partie, elle s’est intéressée aux milieux socioculturels des figures féminines sur bois du musée national. Et dans la troisième partie, elle s’est focalisée sur l’art des figures féminines sur bois dans les collections du musée national, notamment l’esthétique et la symbolique.

Il est ressorti de son travail de recherche que les figures féminines du musée national regroupent entre autres des poteaux sculptés, des statuettes, des poupées traditionnelles, des masques (…). D’après ses propos, ces œuvres utilisent un langage formel puissant pour incarner des concepts spirituels liés à la féminité, à la création et à la lignée. Les résultats de sa recherche scientifique ont également démontré que ces figures ne sont pas de simples représentations mais des objets rituels puissants dont la forme esthétique est indissociable de sa fonction religieuse de médiation, de protection et d’expression des valeurs sociétales. Il est aussi ressorti, que l’esthétique des formes féminines sur bois célèbre une beauté fonctionnelle symbolique et spirituelle intrinsèquement liée à la culture et aux valeurs des sociétés qui les ont créés.

Elle célèbre selon elle, la femme à travers des thématiques diverses relevant du naturel et du surnaturel. A l’issue de la présentation, la thèse de Zalissa Semdé a été sanctionnée par une mention très honorable, avec les félicitations du jury. La directrice de thèse, Professeur Saré Honorine a indiqué que ce travail s’inscrit dans l’ère du temps, en ce sens qu’il s’intéresse aux expressions et objets culturels du Burkina Faso. Pour elle, les résultats de cette recherche contribueront à renforcer l’identité culturelle du pays des Hommes intègres. Pr Saré a salué, par ailleurs, la pertinence ainsi que la qualité du document en formulant des recommandations afin de permettre à l’impétrante d’améliorer sa thèse. – Nadège YE

Lydia Esther BILLA (Stagiaire)