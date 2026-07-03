Gestion de la commune de Bobo-Dioulasso: le PDS Laurent Koutoukou Kontogom au rapport

La délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a présenté, le mardi 30 juin 2026 à Bobo-Dioulasso, le bilan de sa gestion sur la période allant de janvier 2025 à juin 2026. Son président, Laurent Koutoukou Kontogom, a détaillé aux forces vives présentes à la journée de redevabilité organisée à cet effet, les réalisations faites pendant les 18 mois d’exercice.

L’exercice de redevabilité auquel s’est soumis le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, est une recommandation du code général des collectivités territoriales. Ce code demande aux responsables des collectivités de rendre compte de leur gestion aux populations. Devant les forces vives de la commune, le mardi 30 juin 2026, le président de la délégation spéciale, Laurent Koutoukou Kontogom, a fait un état des lieux des domaines de compétences transférées à la commune. Ces compétences, à l’entendre, sont mises en œuvre grâce aux ressources propres de la commune, aux reliquats des transferts antérieurs et l’accompagnement des partenaires et des forces vives.

Du bilan de janvier 2025 à juin 2026 qu’il a alors présenté, l’on retient des réali-sations dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’assainissement, de l’environnement, de la santé, de l’éducation, de la culture, de la gouvernance locale et des infrastructures. Ces réalisations s’étendent également à l’actua-lisation, au Plan communal de développement (PCD) 2026-2030, à la construction et à la réhabilitation de plusieurs infrastructures sanitaires et scolaires. L’ouverture de nouveaux marchés communautaires, le renforcement des actions de salubrité à travers l’opération « Bobo Sanya sira », et la poursuite des travaux d’entretien de la voirie urbaine sont à mettre au compte de ce bilan. Le président de la délégation spéciale a également présenté la situation administrative et financière de la commune.

Le budget de 6 milliards à 7 milliards de francs CFA

Laurent Koutoukou Kontogom a relevé une amélioration de la mobilisation des recettes communales, faisant passer le budget primitif de 2025 de 6 458 208 286 CFA à 7 313 535 378 F CFA en 2026. Le bilan a été jugé positif par les participants. Ils ont néanmoins émis, à l’instar de Blaise Hien, de Mamadou Traoré ou de l’ancien maire Célestin Koussoubé, des préoccupations. Ces préoccupations sont relatives notamment à l’amélioration de la voirie urbaine, au renforcement des actions d’assainissement et de la gestion des déchets, à la gestion des cimetières et à l’emploi des jeunes. En réponse aux différentes préoccupations, le PDS a rassuré les populations quant à la volonté de l’exécutif communal de poursuivre les investissements prioritaires, malgré les difficultés auxquelles la commune fait face. Il s’agit de l’insuffisance des moyens financiers et logistiques, la vétusté de certains équipements communaux, le déficit en personnel qualifié, l’occupation anarchique du domaine public ainsi que l’incivisme fiscal.

En dépit de ses contraintes, le PDS a rassuré que la commune va poursuivre ses actions de développement en renforçant la mobilisation des ressources propres, en poursuivant des investissements structurants, et en intensifiant la sensibilisation citoyenne à travers l’opérationnalisation de la télévision numérique communale. Il a alors appelé la population à jouer sa partition en faisant preuve de civisme, de responsabilité et d’une participation citoyenne afin d’accompagner les efforts de développement de la commune. « C’est à ce prix qu’on va pouvoir réaliser cette ambition collective, celle de faire de Bobo-Dioulasso à l’horizon 2030,une commune résiliente, inclusive, compétitive, et prospère, capable d’offrir à ses habitants un cadre de vie agréable et durable, des services sociaux de qualité, des infrastructures modernes et des opportunités économiques diversifiées dans une gouvernance locale transparente et participative », a conclu le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom.

Adaman DRABO

Amadou OUEDRAOGO (Stagiaire)