Presse économique dans l’UEMOA: le rôle des médias dans le développement de la région en question

La plateforme des médias de l’UEMOA organise le premier forum international de la presse économique de l’Afrique de l’Ouest ou West Africa Eco Forum, du 24 au 26 juin 2026, à Dakar, au Sénégal, sur le thème : « Innover pour l’avenir économique de l’Afrique de l’ouest ».

Les médias écono-miques ne veulent plus être à la périphérie des dynamiques économiques et d’intégration régionale à l’œuvre dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ils veulent y prendre une part active et de manière responsable. Le premier Forum international de la presse économique de l’Afrique de l’Ouest (FIPE-UEMOA) ou West Africa Eco Forum, porté par la Plateforme des médias de l’UEMOA (PDM UEMOA) qui se tient, du 24 au 26 juin 2026, à Dakar, au Sénégal, sur le thème : « Innover pour l’avenir économique de l’Afrique de l’ouest », s’inscrit pleinement dans cette ambition.

Durant ces trois jours, professionnels de l’information, économistes, experts décideurs publics et privés vont échanger sur des thématiques d’intérêt majeur pour l’intégration régionale et le développement durable dans l’espace UEMOA, comme le rôle de la presse économique dans le développement régional, la gouvernance et les politiques économiques régionales, l’attractivité des investissements dans l’UEMOA, entre autres. Pour le coordonnateur de la PDM-UEMOA, Léonard Dossou, le FIPE-UEMOA, loin d’être une rencontre de plus dans l’agenda régional, est l’aboutissement d’une réflexion collective sur la place de l’information économique dans la transformation de nos économies.

« Le west africa eco forum s’inscrit dans une ambition plus vaste : construire une Afrique de l’Ouest mieux informée, mieux intégrée et davantage attractive pour les investissements », a-t-il souligné. Léonard Dossou a souligné que si l’UEMOA est aujourd’hui l’une des expériences d’intégration économique les plus abouties du continent africain, il y a lieu aussi d’interroger avec lucidité ses défis, en termes de besoins en infrastructures, d’inégalités sociales persistantes, de financements insuffisants des PME, d’accélération de l’industrialisation, de vulnérabilité face aux changements climatiques, et surtout de déficit de visibilité et de compréhension des économies de la région.

Il a poursuivi que la souveraineté économique de l’UEMOA s’impose comme un impératif catégorique et doit commencer par la capacité de l’espace communautaire à produire, partager et maîtriser l’information sur ses propres réalités économiques. « C’est précisément là qu’intervient la presse économique. Elle n’est pas un simple relais d’informations. Elle est un instrument de pédagogie, un outil de transparence, un facteur de confiance et un acteur de gouvernance. Elle éclaire les décisions des investisseurs, renforce la redevabilité publique et valorise les opportunités de nos territoires », a soutenu Léonard Dossou.

Etre des acteurs d’un autre narratif Pour lui, dans un monde saturé de fausses informations et de stéréotypes, le journalisme économique rigoureux doit devenir une exigence stratégique, et les journalistes africains doivent être des acteurs d’un autre narratif sur le continent. « Nous devons raconter nous-mêmes l’histoire économique de notre région. Mettre en lumière les réussites de nos entreprises. Documenter les innovations de nos jeunes entrepreneurs. (…) Nourrir le débat public avec professionnalisme. L’Afrique a longtemps été racontée à travers le prisme de ses difficultés. Sans ignorer les défis qui demeurent, nous devons aussi faire connaître ses progrès, ses talents, ses innovations et ses réussites », a-t-il été on ne peut plus clair.

Et c’est en pleine connaissance de cet enjeu que la Commission, à commencer par son président, Abdoulaye Diop, a fait le choix du renforcement continu des capacités des journalistes de la sous-région et de l’accompagnement des initiatives portées par la PDM-UEMOA une priorité, a fait savoir sa représentante, Aminata Mbodj. Pour elle, le thème de ce forum résonne comme un appel à l’innovation dans la responsabilité. « Une presse économique libre, rigoureuse et compétente est la condition même de l’innovation. Vos plumes, micros et autres outils de communication, sont des instruments de développement aussi pertinents que n’importe quelle infrastructure.

C’est dire que l’avenir économique de l’Afrique de l’Ouest s’écrira aussi avec vous », a soutenu Aminata Mbodj.Le représentant le ministre sénégalais de l’Industrie et du Commerce, Paul Faye, a souligné le rôle central que joue l’intégration économique et commerciale dans la transformation des économies ouest-africaines. Il a souligné que dans un contexte marqué par la transformation numérique et l’essor de l’intelligence artificielle, les médias économiques ont leur partition à jouer pour accompagner et expliquer les mutations en cours. ∂Paul Faye a appelé par ailleurs, à une mobilisation des acteurs afin de stimuler le commerce intra-africain et d’accélérer la transformation structurelle des économies de la région.

Synthèse de Mahamadi SEBOGO

(windmad76@gmail.com)