Hualougou dans la province de Hebei : Un village de photographie au pied de la Grande muraille de Jinshanling

Situé dans la province de Hebei en Chine, le village de Hualougou est considéré comme l’un des symboles de la revitalisation rurale chinoise. Niché au pied du tronçon de Jinshanling de la Grande muraille, il a su faire de cet atout touristique un moteur de développement.

Autrefois confronté à des défis de développement, le village de Hualougou, situé dans la commune de Bakeshiying, dans le comté de Luanping, a connu un essor touristique alimenté par la passion des villageois pour la photographie, qui a attiré des amateurs de photo et des touristes venus de tout le pays. Niché au pied du tronçon de Jinshanling de la Grande muraille, les villageois locaux ont su tirer profit de l’essor touristique qui a suivi l’ouverture dans les années 1980 du tronçon de Jinshanling de la Grande muraille en travaillant comme porteurs et guides touristiques, et en gérant des restaurants agrotouristiques et des chambres d’hôtes.

Cet atout touristique a par ailleurs fait naître le goût de la photographie au sein des villageois regroupés en environ 593 ménages. Prenant plaisir à photographier la Grande muraille, plus de quarante agriculteurs sont devenus photographes selon les informations que nous avons reçues des autorités locales lors de notre visite.

De nombreux villageois ont pris grand plaisir à photographier la Grande muraille, et certains sont même devenus des experts en la matière.

En 1998, un villageois nommé Zhou Wanping a immortalisé la Grande Muraille baignée par les premiers rayons du soleil matinal, remportant ainsi le deuxième prix d’un concours photo organisé par les Nations unies. En 2001, les photos de la Grande muraille prises par Zhou ont remporté le Prix de la Statue d’or de la photographie chinoise, la plus haute distinction décernée aux photographes chinois.

Outre Zhou, de nombreux autres villageois ont également remporté divers prix pour leurs photos de la Grande muraille, ce qui a progressivement valu à Hualougou la réputation d’être « un village de la photographie au pied de la Grande muraille ».

Un village culturel et artistique de renom

En 2021, le village de Hualougou a été désigné comme village culturel et artistique de renom de la ville de Chengde. Parallèlement, le village a créé une association de photographes. Parmi ses plus de 50 membres, deux font partie de l’Association chinoise des photographes et dix sont membres de l’Association des photographes du Hebei.

À mesure que les villageois se sont pris de passion pour la photographie, cet art a joué un rôle de plus en plus important dans la vie des habitants et est devenu une véritable carte de visite du village, ainsi qu’un pont entre les photographes locaux et les amateurs du monde entier.

Aujourd’hui, le village de Hualougou figure parmi les villages clés du tourisme rural en Chine, les cent villages modèles de prospérité industrielle et les localités exemplaires de la province du Hebei en matière d’harmonie et de développement.

Conscient que la localité doit son développement à sa position stratégique au pied de la Grande muraille de Jinshanling, les autorités locales ont fait de la protection de ce patrimoine culturel une mission. Considérée comme l’une des plus remarquables sections de la Grande muraille en Chine, la section de Jinshanling date de la dynastie Ming. Longue de de 10,5 kilomètres, cette portion de la Grande muraille séduit par ses 67 tours de guet, ses cinq cols, ses systèmes défensifs ingénieux et ses briques gravées qui témoignent du savoir-faire des bâtisseurs chinois.

Nadège YAMEOGO