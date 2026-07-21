Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle 2026 : Pour une IA au service de l’humanité

La Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC) 2026 et la Réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle se déroulent à Shanghai du 17 au 20 juillet autour du thème « Partenariat d’IA pour un avenir plus radieux ».

De nos jours, l’intelligence artificielle (IA) est présente dans presque tous les secteurs de l’activité humaine. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’économie, de l’agriculture, des transports, de la recherche scientifique ou encore de l’industrie manufacturière, l’on assiste à un développement fulgurant de l’IA offrant des opportunités insoupçonnées. Toutefois, un outil aussi important mérite que l’on accorde une véritable attention à sa gouvernance à l’échelle mondiale et à son accessibilité à tous. C’est tout l’enjeu de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC) 2026 et la Réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle qui se déroulent à Shanghai du 17 au 20 juillet 2026. Placé sous le thème « Partenariat d’IA pour un avenir plus radieux », cette rencontre majeure qui se présente comme une plateforme internationale d’échanges sur la gouvernance mondiale de l’IA et son développement rapide rassemble 1400 invités venus du monde entier. La cérémonie d’ouverture a été marquée par un discours important du président chinois Xi Jinping au cours de laquelle il a avancé quatre propositions majeures pour bâtir un système de gouvernance mondiale de l’IA juste et équitable.

Tout d’abord, il a invité à poursuivre l’ouverture et le développement tiré par l’innovation. « Nous devons faire avancer de manière coordonnée la transformation et l’optimisation des industries traditionnelles, renforcer celles émergentes et planifier celles du futur pour mettre l’IA au service de tous les secteurs et activités », a-t-il affirmé.

Prévenir l’utilisation abusive et malveillante

Le président chinois a par ailleurs appelé à prendre en compte les risques inhérents et dérivés de l’IA en construisant des systèmes juridique et réglementaire, de surveillance technologique, d’alerte et de réponse d’urgence. « Il faut prévenir l’utilisation abusive et malveillante de l’IA et la mettre toujours sous le contrôle de l’homme. Nous devons nous opposer ensemble à ce qu’on abuse de la notion de sécurité nationale et qu’on place sa propre sécurité au-dessus de celle des autres pays dans le domaine de l’IA », a-t-il déclaré.

Xi Jinping soutient une IA au service de la compréhension mutuelle, de l’inclusion, des échanges et de l’enrichissement mutuel entre civilisations. Pour lui, cet outil doit œuvrer à un monde harmonieux où chaque civilisation rayonne dans la diversité. « Le développement et l’application de l’IA ne doivent pas éroder ou compromettre la diversité des civilisations ni la singularité culturelle de chaque pays. Nous devons façonner les valeurs de l’IA par celles communes de l’humanité », a-t-il laissé entendre.

L’IA est le fruit de la sagesse collective et une richesse précieuse de l’humanité tout entière, a rappelé le président chinois soulignant l’importance d’établir un cadre de gouvernance mondiale de l’IA basé sur un large consensus. « Il nous faut amplifier la coopération internationale, accompagner les pays du Sud global dans le renforcement des capacités, combler le fossé numérique et intelligent et promouvoir le développement durable pour éviter de nouvelles injustices historiques dans le domaine de l’IA », a-t-il mentionné.

La Chine est le pays détenant le plus grand nombre de brevets en intelligence artificielle au monde. Toutefois, les autorités chinoises sont convaincues que le développement de l’IA ne doit pas être le solo d’un seul pays, mais la symphonie de la coopération internationale. C’est dans cette dynamique qu’elles ont établi l’Organisation mondiale de la coopération en matière d’IA afin de répondre à l’aspiration du Sud global et promouvoir activement le développement et la gouvernance de l’IA par la coopération internationale.

Pour apporter un plus grand soutien au développement de l’IA et au renforcement des capacités dans le monde, le président chinois a annoncé différentes actions que la Chine entreprendra dans les cinq ans à venir. « Elle fournira aux autres pays en développement 5 000 places dans les programmes de formation et de séminaire en matière d’IA, établira des centres de coopération internationale sur l’application de l’IA et travaillera à la mise en œuvre dans 30 pays du système d’alerte météorologique MAZU piloté par l’IA pour défendre la sécurité dans le monde », a-t-il énuméré.

Nadège YAMEOGO