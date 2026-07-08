Le téléphone portable occupe aujourd’hui une place importante dans notre quotidien. Utilisé au départ pour faciliter la communication et le travail, il est devenu pour beaucoup une source permanente de distraction. Entre les discussions en ligne, les vidéos sur TikTok, les publications sur Instagram et les nombreuses applications, nous passons désormais plus de temps devant nos écrans qu’avec nos proches. Cette situation affecte progressivement les relations humaines. Les échanges autour des repas en famille, les conversations entre parents et enfants et la chaleur du vivre-ensemble, autrefois au cœur de nos traditions africaines, tendent à disparaître. Pour préserver nos liens sociaux, il est nécessaire de revoir notre rapport au numérique. Fixons-nous des limites, organisons notre temps et accordons davantage de place aux moments partagés avec nos familles et nos amis. Le téléphone portable reste une grande invention, mais il ne doit jamais remplacer la chaleur humaine, les échanges et cette richesse du vivre-ensemble que nous devons continuer à protéger.

Ange BONTOGO (Stagiaire)