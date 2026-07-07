L’augmentation des accidents de la route impliquant des motocyclistes demeure une préoccupation majeure au Burkina Faso. Chaque jour, les centres de santé enregistrent de nombreuses victimes d’accidents, parfois mortels. Les principales causes évoquées sont l’excès de vitesse, le non-respect du Code de la route, les dépassements dangereux, l’utilisation du téléphone au guidon, le défaut de port du casque et le mauvais état de certains axes routiers. Au-delà des pertes en vie humaine, ces accidents engendrent des conséquences économiques et sociales importantes pour les familles. Face à cette situation, les autorités multiplient les actions de sensibilisation et renforcent les contrôles routiers. Elles invitent les usagers à faire preuve de prudence et de civisme. Respecter le Code de la route, c’est choisir de préserver sa vie et celle des autres.

Mouniratou OUEDRAOGO (Stagiaire)