Centenaire de la commune de Bobo-Dioulasso: une comédie musicale présentée en avant-première

La mairie centrale de Bobo-Dioulasso a accueilli, le lundi 8 juin 2026, la sortie de résidence de la comédie musicale intitulée « Sya An Ka Soo, Hèrè Soo ». Ce spectacle marque une étape dans les préparatifs de la commémoration du centenaire administratif de la commune.

Le projet de création artistique « Sya An Ka Soo, Hèrè Soo » est presque terminé. Il a été présenté au public, en avant-première, le lundi 8 juin 2026 à Bobo-Dioulasso, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de la commune. Initiée par l’association Sini Djigui en collaboration avec l’association Siraba, cette œuvre s’inscrit dans le cadre du centenaire de la commune de Bobo-Dioulasso (1926-2026).

Selon les responsables du projet, Fidèle Dabiré, la conception du spectacle a nécessité sept mois de recherches historiques et de collectes de données auprès d’anthropologues, de griots et de personnes ressources. L’objectif affiché par les promoteurs était de confronter les différents récits afin de représenter l’ensemble des sensibilités et des communautés de la cité de Sya sans trahir les faits historiques. Cette phase a été suivie d’une résidence de création d’un mois. « La représentation de ce lundi a mobilisé une trentaine d’artistes, comprenant des chanteurs, des danseurs, des chorégraphes et des musiciens », a-t-il indiqué.

Pour lui, ce rendu constitue un « avant-goût » ou une « miniature » du projet définitif. Le Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Bobo-Dioulasso, Laurent Koutoukou Kontogom, a décrit le spectacle comme une œuvre « assez dense » et « éclectique ». Il a souligné la diversité des modes d’expression utilisés. « On parle du chant populaire pour commencer, de la danse contemporaine, des chœurs populaires, en associant la rythmique de l’orchestre », a-t-il indiqué. Pour le PDS, cet événement est l’occasion de célébrer l’histoire de la cité de Sya, dont l’existence dépasse le cadre du siècle administratif pour remonter à plus d’un millénaire.

Un projet toujours en quête de financement

Sur le plan financier et structurel, le projet bénéficie du soutien du Programme d’appui au développement des initiatives culturelles (PADIC), financé par la coopération suisse et du Fonds burkinabè pour le développement économique et social (FBDS). Selon le représentant du FBDS, Issa Barry, ce dossier a été retenu parmi plus de 500 candidatures en raison de son potentiel de transmission de l’histoire culturelle de la ville de Bobo-Dioulasso aux plus jeunes. Les partenaires ont indiqué avoir suivi l’évolution de la mise en œuvre de façon inopinée avant de valider la qualité du rendu final.

Malgré ce soutien, les organisateurs ont indiqué que le spectacle présenté n’est qu’un « avant-goût » du format final. Un appel a été lancé aux partenaires privés et aux mécènes pour boucler le financement de la version définitive. Le spectacle complet dont la représentation est prévue pour décembre 2026 devrait réunir plus de 100 artistes sur scène, incluant des conteurs et des acrobates, avec l’appui d’une scénographie technologique. Le PDS a réitéré l’engagement de la commune à accompagner la finalisation de l’œuvre. « Nous ferons au mieux pour que ce spectacle soit là en décembre », a-t-il indiqué. Il a invité les opérateurs économiques et les entreprises à associer leur image à ce projet qui appartient désormais, selon ses termes, au patrimoine de la commune de Bobo-Dioulasso.

Noufou NEBIE

Perthiou DIARRA

(Stagiaire)