Houndé : la CNLF saisit explosifs, cyanure et produits de contrebande d’une valeur de plus de 97 millions FCFA

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a présenté, samedi 4 juillet 2026, les résultats d’une série d’opérations ayant permis de saisir des marchandises illicites d’une valeur de plus de 97,3 millions FCFA. À Houndé, les agents ont intercepté 115 fûts de cyanure, 180 explosifs, 125 détonateurs et 7 cordons détonants destinés à des sites d’orpaillage, évitant ainsi d’importants risques pour les populations et l’environnement. À Ouagadougou, 40 cordons détonants ont été découverts dans une cour d’habitation. À Bobo-Dioulasso, une cargaison de riz importée frauduleusement, dissimulée sous des couches pour bébés, ainsi que des produits de beauté, du savon, de l’huile, des insecticides et des cigarettes de contrebande ont également été saisis. La CNLF souligne que ces opérations ont permis de prévenir de graves menaces sécuritaires, sanitaires et environnementales.

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