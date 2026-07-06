Mali: de lourdes pertes des groupes terroristes à Konna et Somadougou

Une tentative d’attaque à Konna et Somadougou a échoué, ce samedi 4 juillet 2026, grâce aux Forces armées maliennes (FAMa) en collaboration avec leur partenaire stratégique d’Africa Corps.

L’Etat-major général des armées l’a annoncé via un communiqué. Il a indiqué que ces groupes armés, arrivés en surnombre à Konna, ont été repoussés par une riposte coordonnée des Forces armées maliennes (FAMa) et leur partenaire d’Africa Corps. Au même moment, a fait savoir le commandement militaire, un autre groupe terroriste regroupé à Somadougou avec pour objectif d’attaquer Soufroulaye, a été mis en déroute par une opération aero-terrestre des FAMa. Et de préciser que le bilan humain et matériel de ces deux opérations coordonnées est particulièrement lourd dans les rangs des ennemis. Cette tentative d’attaque était le prolongement des attaques perpétrées dans la matinée contre les localités dont Sévaré.

Dans un élan de détermination nationale et de souveraineté affirmée, les Forces armées maliennes (FAMa), soutenues par leurs partenaires russes, ont une fois de plus démontré leur supériorité opérationnelle en faisant face à une offensive terroriste d’envergure. Dans un communiqué publié, l’Etat-major général des armées a informé qu’en référence au communiqué flash de la DIRPA de, ce 4 juillet 2026, faisant état de tentatives d’attaques terroristes sur les positions FAMa de Aguel-Hoc, Anéfis, Gao, Sévaré et Kénioroba,, la situation est totalement sous contrôle. Selon le document, le résultat est le suivant : Sévaré 20 terroristes sur motos et véhicules équipés neutralisés, à Gao un mort du côté ami et 4 blessés tous pris en charge, 6 terroristes neutralisés, un véhicule détruit. Par ailleurs, l’Etat-major général des armées indique que toutes les attaques ont été vigoureusement repoussées. Avant de rassurer la population que les opérations de ratissage aériennes et terrestres se poursuivent. Selon la hiérarchie militaire, la situation est sous contrôle sur toutes les positions attaquées.

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