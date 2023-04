Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe : les ministres condamnent les « pratiques israéliennes illégales»  sur la Palestine

Jeddah en Arabie saoudite a abrité le 14 avril 2023 une réunion consultative des pays du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG), réunissant le Royaume hachémite de Jordanie, de la République arabe d’Egypte et de la République d’Iraq. La réunion a été sanctionnée par une déclaration du Ministère des affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite

Au cours de la session, indique la déclaration, des points de vue ont été échangés sur nombre de questions et de développements dans la région. Les ministres participants ont souligné le caractère central et prioritaire de la cause palestinienne, et ont condamné les pratiques israéliennes illégales qui compromettent la solution à deux Etats, et les chances de parvenir à une paix juste et globale basée sur la solution à deux Etats, qui incarne l’Etat palestinien indépendant et souverain avec sa capitale « Al-Quds-Est » aux frontières du 4 juin 1967, et conformément aux résolutions de la légitimité internationale et de l’Initiative de paix arabe.

Ils ont également condamné les attaques israéliennes contre la Mosquée bénie Al-Aqsa, et la violation du caractère sacré des Lieux Saints, et ont souligné la nécessité de respecter la situation historique et juridique qui y existe, et que la Mosquée bénie Al-Aqsa est un pur lieu de culte pour les musulmans, et que le Département jordanien des dotations d’Al-Quds et des affaires de la Mosquée Al-Aqsa est l’entité autorisée à gérer exclusivement les affaires de la Mosquée et à réglementer l’accès à celle-ci dans le cadre de la tutelle hachémite historique sur les Lieux saints islamiques et chrétiens de Jérusalem.

Les ministres ont également échangé des vues sur les efforts déployés pour parvenir à une solution politique à la crise syrienne qui mettrait fin à toutes ses répercussions et préserverait l’unité, la sécurité, la stabilité et l’identité arabe de la Syrie, et la restituerait à son environnement arabe, d’une manière qui réalise le bien de son peuple frère.

Ils ont convenu de l’importance de résoudre la crise humanitaire, de créer un environnement propice pour que l’aide atteigne toutes les régions de Syrie, de créer les conditions nécessaires au retour des réfugiés et des personnes déplacées syriens dans leurs régions, de mettre fin à leurs souffrances, de leur permettre de retourner en toute sécurité dans leur patrie, et en prenant davantage de mesures qui contribueraient à stabiliser la situation sur l’ensemble du territoire syrien.

Les ministres ont souligné l’importance de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et organisations, la lutte contre la contrebande et le trafic de drogue, et l’importance que les institutions étatiques préservent la souveraineté de la Syrie sur ses terres pour mettre fin à la présence de milices armées là-bas et à l’ingérence extérieure dans les affaires intérieures syriennes.

Ils ont également souligné que la solution politique est la seule solution à la crise syrienne, et l’importance d’avoir un rôle de leadership arabe dans les efforts visant à mettre fin à la crise, de mettre en place les mécanismes nécessaires pour ce rôle et d’intensifier les consultations entre les pays arabes dans le but d’assurer le succès de ces efforts.

Les ministres ont enfin exprimé leurs remerciements au Royaume d’Arabie saoudite pour son initiative de convoquer cette réunion consultative afin de discuter des efforts déployés pour résoudre la crise syrienne, et leur aspiration à la poursuite des consultations entre eux en vue de suivre ces efforts.

