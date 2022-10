Décision de l’OPEP : L’Arabie saoudite clarifie sa position

Ceci est un message émanant du ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite à propos des décisions de l’OPEP inhérentes aux conflits internationaux.

Un responsable du ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite a déclaré que le gouvernement saoudien a pris connaissance des déclarations publiées à la suite de la décision de l’OPEP comme étant une prise de position par le Royaume dans les conflits internationaux. Le ministère réfute ces déclarations.

Le gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite souhaite d’abord exprimer son rejet total de ces déclarations qui ne sont pas fondées sur des faits, et qui reposent sur une représentation de la décision de l’OPEP+ hors de son contexte purement économique. Cette décision a été prise en fait à l’unanimité par tous les États membres du groupe OPEP+.

Le Royaume affirme que les résultats des réunions mondialisation+ sont adoptés par consensus entre les États membres et qu’ils ne reposent pas sur la décision unilatérale d’un seul pays. Ces résultats sont basés sur des considérations purement économiques qui tiennent compte du maintien de l’équilibre de l’offre et de la demande sur les marchés pétroliers, ainsi que pour limiter la volatilité qui ne sert pas les intérêts des consommateurs et des producteurs, comme cela a toujours été le cas au sein de l’OPEP +.

Le groupe OPEP+ prend ses décisions en toute indépendance conformément aux pratiques indépendantes établies suivies par les organisations internationales.

Le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite tient également à préciser que, convaincu de l’importance du dialogue et de l’échange de vues avec ses alliés et partenaires extérieurs au groupe OPEP + concernant la situation des marchés pétroliers, le gouvernement du Royaume a précisé par sa consultation continue avec l’administration américaine que toutes les analyses économiques indiquent que le report de la décision de l’OPEP+ d’un mois, selon ce qui a été suggéré, aurait eu des conséquences économiques négatives.

Le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite affirme que toute tentative de déformer les faits concernant la position du Royaume concernant la crise en Ukraine est malheureuse et ne changera pas la position de principe du Royaume, y compris son vote en faveur des résolutions de l’ONU concernant la crise russo-ukrainienne, sur la base de la position du Royaume sur l’importance pour tous les pays d’adhérer à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international, et sur le rejet par le Royaume de toute atteinte à la souveraineté des pays sur leurs territoires.

Le Royaume souligne que s’il s’efforce de préserver la force de ses relations avec tous les pays amis, il affirme son rejet de tout diktat, action ou effort visant à déformer ses nobles objectifs de protéger l’économie mondiale de la volatilité du marché pétrolier.

La résolution des défis économiques nécessite l’établissement d’un dialogue constructif non politisé, et de considérer avec sagesse et rationalité ce qui sert les intérêts de tous les pays.

Le Royaume affirme qu’il considère sa relation avec les États-Unis d’Amérique comme une relation stratégique qui sert les intérêts communs des deux pays. Le Royaume souligne également l’importance de s’appuyer sur les piliers solides sur lesquels les relations saoudo-américaines se sont appuyées au cours des huit dernières décennies.

Ces piliers comprennent le respect mutuel, le renforcement des intérêts communs, la contribution active à la préservation de la paix et de la sécurité régionales et internationales, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et la prospérité des peuples de la région.

Source : SPA