Li Qiang, Premier ministre chinois : « Le gouvernement fera des efforts considérables concernant les moyens de subsistance de la population »

A l’issue de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) qui a consacré sa désignation, le nouveau Premier ministre chinois Li Qiang a présenté les grands chantiers de son gouvernement à la presse.

Toutes les actions du nouveau gouvernement chinois vont s’inscrire dans la dynamique des décisions importantes prises lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), qui a défini les plans de développement du pays pour les cinq prochaines années et au-delà.

C’est ce qu’a assuré le nouveau premier ministre chinois Li Qiang lors d’un entretien avec la presse à l’issue de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) qui a consacré sa désignation. Il a noté que son gouvernement fera des efforts considérables pour améliorer les moyens de subsistance de la population.

« Le but ultime du Parti communiste chinois et du gouvernement est d’améliorer le bien-être de la population », a-t-il déclaré.

Pour lui, il est important que la Chine travaille à créer un nouveau modèle de développement de haute qualité. « La plupart des gens ne regardent pas en permanence la croissance du PIB. Ce qui les intéresse le plus, ce sont les choses qui concernent leur vie quotidienne, comme le logement, l’emploi, les revenus, l’éducation, les services médicaux et l’environnement. Par conséquent, le gouvernement doit toujours planifier et exécuter son travail à la lumière de ce que ressent le peuple et agir selon ses aspirations », a estimé M. Li.

Le nouveau premier ministre de la Chine a par ailleurs souligné la nécessité pour son pays de renforcer sa capacité d’innovation scientifique, de moderniser son système industriel et de poursuivre sa transition vers un développement vert.

Notant qu’un record de 11,58 millions de diplômés universitaires entre sur le marché du travail cette année, il a promis que des mesures seront prises pour stimuler la création d’emplois.

En termes de promotion de la revitalisation rurale, le Premier ministre a exprimé le besoin de faire émerger les initiatives des agriculteurs en les laissant participer à la revitalisation rurale et partager les bénéfices de la réforme et du développement. « La Chine est un grand pays agricole et la modernisation socialiste ne sera pas complète sans une modernisation agricole et rurale », a-t-il souligné.

Le nouveau premier ministre a en outre pris l’engagement de favoriser un environnement commercial fondé sur le marché et la loi conformément aux normes internationales et de créer des conditions équitables pour les entreprises privées afin de les aider à se développer.

Toutes ces actions selon Li Qiang seront accompagnées d’un approfondissement de la réforme de l’ouverture en vue de faire avancer la modernisation de la Chine et atteindre l’objectif du deuxième centenaire du pays. Notant que cette année marque le 45e anniversaire de la réforme et de l’ouverture en Chine dont l’avènement a eu un impact non seulement sur la Chine mais sur le monde entier, M. Li a promis que la Chine s’ouvrirait plus largement au monde et accueillerait les investisseurs du monde entier.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin, en Chine)