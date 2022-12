Marathon international de la paix Lafi de Sya : Yamputin Malan et Sherifa Moro à l’arrivée de la IVe édition

Yamputin Malan chez les hommes et Sherifa Moro chez les dames ont remporté, le 27 novembre dernier à Bobo-Dioulasso, la IVe édition du marathon international de la paix Lafi de Sya.

«L’autonomisation économique des jeunes et des femmes : facteur de cohésion sociale et de paix », c’est sous ce thème ce s’est tenu, le 27 novembre à Bobo-Dioulasso, la IVe édition du marathon international de la paix Lafi de Sya. Plus de 1000 inscrits étaient au départ de l’édition 2022 dans les épreuves de 5 km, 10 km, 21 km et 42 km. Venus du Ghana, du Benin et Burkina ces marathoniens ont retenu l’attention de la population de la capitale économique pendant toute la matinée.

Dans l’épreuve des 42 km, le ghanéen Yamputin Malan est le premier sur la ligne d’arrivée après 2h28mn57. Chez les dames, sa compatriote, Sherifa Moro, est vainqueur après un temps mis de 3h15mn45s. Dans l’épreuve des 21 km, Aboubacar Nebié est à l’arrivée chez les hommes. Chez les dames, le semi-marathon a été annulé. Le 10 km homme a été remporté par Issiaka Kaboré. Chez les dames, Sanatou Tindé est la première sur la ligne d’arrivée. Enfin dans l’épreuve des 5 km, Daniel Traoré est vainqueur chez les hommes. Chez les dames, Julie Kaboré est vainqueur.

En marquant toute sa disponibilité à accompagner ce marathon en vue de le pérenniser, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Issouf Sirima, a félicité le comité d’organisation pour tous ces efforts qui participent à l’animation de la vie sportive dans la ville de Sya. Au chapitre des récompenses, les vainqueurs en homme et en dame de l’épreuve des 42 km ont reçu une médaille d’or et une enveloppe d’un million F CFA. Les vice-champions sont répartis avec une médaille d’argent et un montant de 500 000 F CFA contre des médailles de bronze et un montant de 250 000 F CFA pour les 3e à l’arrivée. La IVe édition du marathon de la paix Lafi de Sya avait également de la séance aérobic au programme.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Performances IVe édition du Marathon international de la paix Lafi de Sya

Dames

5 km

1re P. Julie Kaboré (Burkina Faso): 20mn35s

2e Mini Sou (Burkina Faso): 22mn15s

3e Aminata TOURÉ (Burkina Faso): 23mn18s

10 km

1re Sanatou Tindé (Burkina Faso): 36mn47s

2e Florence Kindo (Burkina Faso): 37mn32s

3e Siidou Nikiema (Burkina Faso): 38mn28s

21 Km

Le semi-marathon annulé chez les dames

42 km

1re Shérif Molo (GHANA): 3h00’15mn45s

2e Colette Agalé Bénin): 3h0019mn09

3e Bertille Djerikou (Bénin): 3h0126mn99s

Hommes

5 km

1er Daniel Traoré (Burkina Faso): 17mn06sec

2e Emile Yaméogo (Burkina Faso): 17mn10sec

3e Ali Berthé (Burkina Faso): 17mn17sec

10 km

1er Issaka Kaboré(Burkina Faso) : 33mn55sec

2e Roger Nion (Burkina Faso): 33mn 56sec

3e Bernard Bado (Burkina Faso): 34mn54sec

21 km

1er Aboubacar Nebié (Burkina Faso): 1h 11mn32sec

2e Philipe Bazyomo (Burkina Faso): 1h12 48sec

3e Romain Nikiema(Burkina Faso): 1h 15mn 13sec

42 km

1er Malian Yamputin (Ghana): 2h28mn57sec

2e Simon Ayetieu (Ghana): 2h28mn57sec

3e Tiemopanay Kwabena (Ghana): 2h31mn03sec