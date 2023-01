Sports de mains: le plateau omnisports du stade Wobi fait peau neuve

La commune de Bobo-Dioulasso, en partenariat avec IAMGOLD Corporation, Giants of Africa et Vista Bank, a inauguré le plateau omnisports du stade Wobi rénové, le mardi 17 janvier 2023, dans la ville de Sya. Les travaux qui ont duré 4 mois ont coûté 130 millions F CFA.

C’est une enveloppe de 130 millions F CFA que la commune de Bobo-Dioulasso a déboursé pour les travaux de réhabilitation du plateau omnisports du stade Wobi comprenant un plateau de basket-ball, un terrain de hand-ball et un terrain de volley-ball. Le plateau dont les travaux de rénovation ont duré 4 mois (avril à juillet 2022) a été inauguré, le mardi 17 janvier 2023.

Selon le Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Bobo-Dioulasso, Adama Bidiga, la réalisation de cette édifice sportive a été possible grâce à une collaboration entre la commune et les partenaires techniques et financiers que sont IAMGOLD Corporation, Giant of Africa et Vista Bank. Pour lui, l’infrastructure favorisera l’émergence des talents et contribuera à l’éducation et l’émancipation des jeunes de la cité de Sya.

« Cette cérémonie est un moment historique pour les sports de mains dans notre commune. C’est pourquoi, j’invite les jeunes qui sont les bénéficiaires directs de cette infrastructure rénovée à la fréquenter chaque jour et à en prendre beaucoup soin à travers un entretien des lieux pour une bonne gestion du cadre », a laissé entendre M. Bidiga. Il a aussi invité les différents clubs et les ligues à faire de cette édifice, un espace où émergeront des véritables talents en sports de mains et qui vont alimenter les équipes nationales pour hisser haut ces disciplines sportives.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a, par ailleurs, appelé les partenaires techniques et financiers à toujours accompagner la commune sur d’autres chantiers de développement. « Il existe beaucoup d’autres infrastructures à Bobo-Dioulasso qui attendent d’être rénovées et la commune, à elle seule, n’en a pas les moyens pour les réaliser », a-t-il plaidé.

Un stage offert à 50 jeunes basketteurs

Pour le vice-président principal affaires externes et développement durable de IAMGOLD Corporation, Oumar Toguyeni, les objectifs visés à travers ce projet de rénovation sont, entre autres, de faire éclore les meilleurs talents et de contribuer à l’éducation et l’émancipation des jeunes, de promouvoir le développement du basket-ball à travers des programmes de coaching et formation animés par des encadreurs de renom et de renforcer la cohésion entre les jeunes à travers le sport qui est un facteur de rassemblement.

M. Toguyeni a informé qu’un stage d’encadrement en basket-ball est en ce moment offert par des coaches sportifs internationaux au bénéfice de 50 jeunes de la ville de Bobo-Dioulasso. Il a rappelé que IAMGOLD Corporation et Giant of Africa ont mis en place un accord de partenariat pour la construction des infrastructures sportives dans trois pays africains dont le Burkina Faso.

Ce partenariat, a-t-il fait savoir, a déjà réalisé deux plateaux omnisports au profit de la jeunesse burkinabè depuis octobre 2021, dont le plateau sportif de la Maison des jeunes et de la culture de Ouagadougou (MJCO) et celui du stade Wobi. « Je tiens à témoigner ma gratitude et à exprimer ma solidarité avec le gouvernement du Burkina Faso pour les efforts fournis à l’endroit de la jeunesse dans le contexte difficile.

On le sait, le sport est un facteur de cohésion sociale et IAMGOLD Corporation et ses partenaires voient en cette infrastructure une contribution aux efforts de résilience du peuple burkinabè », a conclu le vice-président principal affaires externes et développement durable de IAMGOLD Corporation.

Amadou SIDIBE

(Stagiaire)