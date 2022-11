Transition politique: le NDI aux côtés du Burkina Faso

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a reçu en audience le directeur Afrique de l’Institut international de la démocratie (NDI), le lundi 28 novembre 2022, à Ouagadougou.

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a reçu une « visite de courtoisie » du directeur Afrique de l’Institut international de la démocratie (NDI), Christopher Fomunyoh, dans la matinée du lundi 28 novembre 2022, à Ouagadougou. Ce dernier, après son entrevue avec le chef du gouvernement, a confié être venu le féliciter pour sa nomination à ce poste clé. Il l’a, en outre, rassuré du soutien de sa structure à son gouvernement et à toute la population burkinabè.

« Le NDI est présent au Burkina depuis plus de 17 ans et travaille aux côtés de la société civile ainsi que des partis politiques, toutes tendances confondues, pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Donc pendant cette période où le pays connait des défis particuliers, il est important que nous manifestions notre partenariat et notre foi en l’avenir et que nous rassurions les autorités que le NDI sera toujours à leurs côtés pour que la démocratie se renforce davantage », a-t-il indiqué.

Christopher Fomunyoh a, par ailleurs, promis que le NDI maintiendra le cap de ses activités au Burkina Faso. Il s’agit notamment, a-t-il indiqué, du renforcement des capacités des organisations de la société civile et des associations féminines sur la participation des femmes en politique. En plus de ces promesses, le directeur Afrique du NDI a tout de même émis une doléance à l’endroit des autorités actuelles. Il a, en effet, plaidé pour que toutes les réformes qui seront opérées au cours de cette Transition soient faites avec un éclairage comparatif à l’expérience des autres pays qui ont traversé les mêmes situations et qui ont réussi à s’en sortir.

Nadège YAMEOGO