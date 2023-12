Vie associative et redevabilité : La CAPSSR-BF renforce la capacité des associations féminines

La Communauté d’action pour la promotion de la Santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF) a organisé dans la période du 13 au 22 novembre 2023 à Ouahigouya et à Ouagadougou une série de formations au profit de trente membres des associations féminines des régions du Nord et du Centre sur la vie associative, la redevabilité et le rapportage en intégrant l’approche genre

Trente membres des associations féminines des régions du Nord et du Centre ont renforcé leurs capacités en vie associative, redevabilité et technique de rapportage en intégrant l’approche genre. L’initiative est de la Communauté d’action pour la promotion de la Santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso (CAPSSR-BF) appuyée financièrement par OXFAM à travers Affaires mondiales Canada, dans le cadre du projet d’aide à la prévention et à la réduction des violences faites aux femmes et aux filles.

Dans chaque région, 15 personnes ont été formées. La session de Ouahigouya, s’est déroulée du 13 au 15 novembre 2023. Celle du centre a eu lieu du 20 au 22 novembre 2023. La facilitation des différentes sessions a été assurée par des formateurs ayant une grande expérience dans l’intervention communautaire et une approche en formation des adultes.

Les membres des associations féminines sont outillés à intégrer l’approche dans leurs projets. Ils ont aussi reçu des compétences en technique de rapportage et de rendre compte. La CAPSSR espère qu’avec ces formations, les associations féminines du nord et du centre seront plus autonomes et compétitives et seront de ce fait ses alliés de défense des droits des femmes et des jeunes filles.

En effet, la CAPSSR travaille à lutter contre les violences basées sur le genre. Beaucoup de femmes et de jeunes sont victimes de violences de tout genre. Selon le rapport de l’enquête démographique de santé (EDS 2010), une femme sur cinq, soit 20 % des femmes, a déclaré avoir subi depuis l’âge de 15 ans des violences physiques à un moment donné de sa vie. Et des objectifs de la CAPSSR-BF est d’influencer les politiques nationales en faveur de la SSR et de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre au Burkina Faso afin de les éradiquer.

La CAPSSR-BF est une coalition qui travaille pour la promotion des droits relatifs à la santé de la reproduction au Burkina Faso. Sa mission est de contribuer à l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive à travers la lutte contre les VBG.

B.S