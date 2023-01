16e édition du SIAO : plus de 350 artisans de 21 pays attendus

Le comité d’organisation de la 16e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) a fait le point des préparatifs de l’évènement, lors d’une conférence de presse, le vendredi 20 janvier 2023, à Ouagadougou.

La 16e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) est prévue du 27 janvier au 5 février 2023 avec comme pays invité d’honneur, la Côte d’Ivoire. A cet effet, le comité d’organisation de l’évènement a animé une conférence de presse pour faire le point des préparatifs, le vendredi 20 janvier 2023, à Ouagadougou. Selon le comité d’organisation, le SIAO 2023 enregistre une « forte » participation d’artisans, d’acheteurs professionnels et de visiteurs professionnels.

« Sur une prévision de 700 stands, 550 ont déjà été loués et un minimum de 350 artisans sont attendus dans la capitale burkinabè le 27 janvier prochain, date d’ouverture de la 16e édition du SIAO », a informé le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, lors de ce face à face avec la presse. A une semaine de l’ouverture de la biennale de l’artisanat africain dont les inscriptions de participation ont été ouvertes le 14 décembre 2021, pour le ministre en charge de l’artisanat, le comité d’organisation a enregistré la demande de 21 pays sur une prévision de 25, soit un taux de 80 % de participation acquis. Il a également précisé qu’une quinzaine d’intentions de participation d’acheteurs et de visiteurs professionnels venant du continent africain, américain, européen et asiatique ont été notées. Serge Gnaniodem Poda a indiqué que ce sont 800 millions FCFA qui ont été mobilisés pour la tenue du SIAO 2023.

Il a souligné que les prix d’entrée sont de 500 F CFA et 1000 CFA. Aussi, a ajouté le ministre Poda, un accès permanent au site pour toute la durée du Salon est disponible au prix de 10 000 F CFA. Quelles sont les garanties d’un bon déroulement du SIAO 2023 ? En réponse à cette préoccupation des journalistes, le ministre en charge de l’artisanat a soutenu que l’ensemble des acteurs vont œuvrer à la bonne tenue du Salon dans de meilleures conditions de travail. L’une des innovations de la 16e édition du SIAO est la vente des tickets par Mobile Money. Par ailleurs, pour éviter de longues files d’attente, le comité d’organisation a prévu plusieurs portes d’entrée.

Augustin Sogoh SANOU