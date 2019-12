Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré a donné, le jeudi 19 décembre 2019 à Ouagadougou, le top de départ de la mise en œuvre d’un projet régional de promotion « des valeurs du sport dans l’éducation, la santé et la gouvernance des fédérations sportives ». Au sortir de la « Table Ronde » de 48 heures, les participants apprécieront les enjeux techniques et financiers du projet.

Le projet « Promouvoir les valeurs du sport dans l’éducation, la santé et la gouvernance des fédérations sportives » est une initiative du Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO à Abuja, en coopération avec le Centre international pour la sécurité dans le sport. Il poursuit cinq objectifs à savoir, « favoriser, promouvoir et soutenir la création d’un environnement propice à une éducation physique de qualité dans les pays d’Afrique, soutenir la promotion des valeurs du sport au service de l’intégration régionale, la paix et la coexistence pacifique entre les peuples, favoriser et soutenir le leadership féminin comme gage d’une meilleure gouvernance du sport en Afrique et une valorisation de leur rôle dans le domaine ». Le projet prévoit également de renforcer l’institutionnalisation et la promotion de la lutte contre le dopage dans le sport y compris l’intégrité du sport et instaurer de manière pérenne un observatoire régional de prévention et de contrôle dans les pays d’Afrique à travers le développement des capacités des pouvoirs publics et faciliter l’accès des personnes en situation de handicap au sport et aux activités sportives à travers la formation du personnel de l’éducation physique et sportive. Pour sa mise en œuvre, une composante a été attribuée à chacun des 5 objectifs. La Table Ronde de 48 h de Ouagadougou qui s’est ouverte hier 19 décembre, permettra d’expliquer les objectifs des 5 composantes, les différentes étapes de leur mise en œuvre et le budget, de recueillir les observations des participants, de partager l’expérience du Burkina Faso pour la mise en œuvre du projet au niveau des pays etc.

Un budget de plus de 2 milliards FCFA

Selon le Premier ministre du Burkina Faso, Christophe Joseph Marie Dabiré qui a présidé la cérémonie d’ouverture, au nom du Président du Faso, le projet qui va être conduit par le ministère des Sports et des Loisirs va contribuer à faire en sorte que le pays puisse développer des initiatives qui consolident les bases de son développement économique et social. « Au moment où notre pays traverse une grave crise au niveau sécuritaire, il est important de faire en sorte que les jeunes aient un nouvel état d’esprit pour pouvoir faire en sorte qu’ils contribuent à la construction de la sécurité, de la paix et du vivre-ensemble à travers les activités sportives », a-t-il précisé. Il a rassuré que le gouvernement burkinabè a déjà mis en place un certain nombre d’initiatives qui vont contribuer à faire en sorte que ce projet puisse se réaliser correctement. Il a alors invité les partenaires venus participer à la « Table ronde » de Ouagadougou pour le financement du projet à se mobiliser et à apporter leurs contributions pour permettre le développement de l’ensemble du projet et la réussite des ambitions du Burkina Faso.

Le directeur du bureau régional de l’UNESCO à Abuja, Yao Ydo, a reconnu le rôle joué par le ministre burkinabè des Sports, Daouda Azoupiou, pour que ce projet puisse voir le jour. C’est l’ancien capitaine des Etalons, Moumouni Dagano, qui est l’ambassadeur du projet. Ce projet dont le budget est estimé à 2 195 518 579 FCFA est construit autour d’un partenariat innovant avec notamment la CEDEAO, le CNOSS, la CONFEJES, la CONFEMEN, l’OMS, l’UNODC, l’ONU FEMMES, l’OIM, l’UNICEF, la FISU et d’autres institutions. Pour cette phase-pilote du projet régional horizon 2020-2023, six pays pilotes ont été choisis sur proposition des partenaires. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Liberia et du Sénégal. A terme, le projet embrassera un champ d’intervention géographique couvrant l’ensemble des pays de la CEDEAO.

Adama SALAMBERE