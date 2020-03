Les femmes de la commune rurale de Djigouè ont célébré la Journée internationale de la femme, le dimanche 8 mars 2020 à Helintira, village situé à environ 105 kilomètres de Gaoua. La célébration a été parrainée par le député de l’Assemblée nationale, Jacques Kodjo Palenfo.

Les femmes de la commune rurale de Djigouè ont célébré la 163e Journée internationale de la femme, le dimanche 8 mars 2020 à Helintira. Helintira est une localité située dans la province du Poni à environ 105 kilomètres de Gaoua. Sous un soleil de plomb, la célébration a été jalonnée de discours, de prestations de danse et de sketchs. Pour l’occasion, la porte-parole de la coordonnatrice communale des femmes de Djigouè, Intieryn Dabiré, a exprimé une pensée à l’endroit des hommes qui se battent au front pour la défense de l’intégrité du territoire national.

Elle a laissé entendre que l’édition de cette année met l’accent sur le rôle de de la femme dans la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso à travers le thème choisi : « Crise sécuritaire au Burkina Faso : quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes ? ». Intieryn Dabiré a aussi présenté des doléances au parrain de la cérémonie et aux autorités communales.

Elle a demandé le renforcement de la sécurité des personnes et des biens, l’aménagement de la route principale reliant la commune à Kampti. Par ailleurs, elle a souhaité la réalisation des forages à travers la commune pour pallier le problème d’eau potable, la construction d’un centre de formation et un local pour les femmes. Le parrain de la cérémonie, le député à l’Assemblée nationale, Jacques Kodjo Palenfo pour sa part, a d’abord salué le courage des forces de défense et de sécurité pour leur combat contre l’hydre terroriste.

Il a remercié les femmes pour le choix porté sur sa personne pour parrainer l’événement. Ensuite il a fait un bref historique de la mise en place de la Journée internationale de la femme. Il a aussi indiqué que la femme est un maillot essentiel pour le développement économique et social. Pour ce faire, il a déclaré que cette frange de de la société ne saurait être exclue.

Car « l’avenir radieux et prospère » du Burkina Faso dépend de la femme. Ainsi, le député a appelé les femmes à prendre leurs responsabilités en s’engageant dans les différents secteurs de développement. Le député Palenfo a demandé leur contribution dans la lutte contre l’insécurité pour le pays et de solidarité agissante.

Evariste YODA