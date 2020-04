COVID-19 dans les Balé : ROXGOLD SANU apporte 8 500 000 FCFA au plan de riposte provincial

La compagnie minière ROXGOLD SANU sise à Bagassi dans la province des Balé, a remis divers équipements de protection et de prévention et une somme de 3 millions FCFA à la province des Balé dans le cadre de son soutien à l’effort de lutte contre le COVID-19 dans la province. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu le jeudi 23 avril 2020 en présence du haut-commissaire des Balé, Yaya Sanou, président dudit comité de riposte, des représentants de l’administration et des communautés.

ROXGOLD SANU poursuit sa croisière de solidarité dans la lutte contre le COVID-19 dans les Balé. En effet, après la commune de Bagassi (elle a offert 11 000 000 de francs CFA), cette fois-ci, soit le jeudi 23 avril 2020, ce sont les autorités provinciales qui ont vu leur plan de riposte provincial renforcé par la contribution de la mine de ROXGOLD SANU et ses contractants (AUMS, ATS, NOWATA, GEODRILL et SGS).

C’est un montant de 8 500 000 FCFA dont 5 500 000 FCFA en équipements de protection et de prévention et 3 000 000 FCFA en espèces qui a été remis au président du comité provincial de riposte au COVID-19 des Balé en présence de différentes autorités de la province et de la commune de Boromo. Ce don est destiné au CMA de Boromo et aux services techniques de la province qui connaissent généralement une forte fréquentation des populations en demande de prestation et cela devrait apporter une sérénité dans ces services en cette période où tous les efforts doivent concourir à briser la chaîne de contamination.

Pour le directeur du développement durable de la mine, Bassory Traoré, ROXGOLD SANU en tant qu’entreprise citoyenne ne saurait rester indifférente face à la menace du COVID-19 car « la santé communautaire est un domaine prépondérant dans la responsabilité sociale de notre compagnie ».

C’est pourquoi, la mine s’engage avec les autorités locales et les communautés à la base afin de barrer la route au COVID-19 dans les Balé. Confiant que « c’est en étant solides et solidaires que nous réussirons ensemble contre le COVID-19 » la mine s’engage dans son plan de riposte à travers sa composante « Engagement avec les communautés » avec un budget de trente-cinq millions (35 000 000) FCFA.

Pour le président du comité provincial de riposte, ce don reçu devrait permettre de renforcer la dotation des CSPS et leur capacité de lutte et de prise en charge des cas COVID-19, d’où toute sa reconnaissance à ROXGOLD SANU pour ses efforts combien remarquables au profit des populations.

En rappel, selon M. Bassory Traoré, la mine a enregistré 6 cas confirmés de COVID-19 depuis le 19 mars 2020, mais à la date du 1er avril 2020, aucun autre cas suspect n’a été enregistré et à ce jour, les six (06) cas sont complètement guéris et vaquent à leurs occupations.

Donc à la date du 21 avril 2020, la mine compte zéro (0) cas de COVID-19. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Boromo, Dr Serge Sanou, la province des Balé a enregistré dix (10) cas confirmés de COVID-19 dont neuf (09) sont guéris et 1 actuellement en observation.

Obkiri Mien

Collaborateur/Boromo