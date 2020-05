Campagne agricole 2020-2021 : Un million de tonnes de riz paddy  attendu

Le village de Boussouma dans la commune rurale de Koubri a servi de cadre au lancement de la campagne agricole de saison humide 2020-2021, le vendredi 22 mai 2020. Le top de départ a été donné par le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles Salifou Ouédraogo.

C’est dans un contexte marqué par les attaques terroristes et la pandémie du COVID-19 que va se dérouler la campagne agricole de saison humide 2020-2021.

Le vendredi 22 mai 2020, le ministre de l’Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles Salifou Ouédraogo a procédé au lancement de la campagne dans le village de Boussouma dans la commune rurale de Koubri. Comme les années antérieures le département de l’Agriculture selon premier responsable va renforcer l’accompagnement des producteurs dans le but d’intensifier la production agricole et de booster la production dans son ensemble.

La particularité de cette année a-t-il indiqué, est que l’accent sera mis sur certains produits stratégiques comme le riz à travers la mise en œuvre de l’Initiative Présidentielle. C’est-à-dire, « produire un million de tonnes de riz paddy ». Placée sous le thème : « Campagne agricole de saison humide 2020-2021 : Quelles stratégies pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de pandémie du Covid-19 ?», elle est une invite à trouver les voies et moyens pour maintenir voire améliorer le niveau de la production agricole malgré le contexte de la pandémie.

