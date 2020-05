COVID-19 au Burkina:les opérateurs économiques burkinabè de Côte d’Ivoire apportent leur contribution

Après leur pays d’accueil, la Côte d’Ivoire, le 21 avril 2020, avec un chèque de cinq millions FCFA, le Conseil des opérateurs économiques burkinabè en Côte d’Ivoire (COEBCI) a fait don, le lundi 18 mai 2020, d’un nouveau chèque de cinq millions cinquante un mille (5. 051. 000) F CFA à l’Etat burkinabè.

La Représentation diplomatique et consulaire burkinabè en Côte d’Ivoire a reçu aussi des matériels de protection estimés à un million cinq cent mille (1. 500. 000) F CFA. Les deux dons ont été reçus par SEM. Mahamadou ZONGO, Ambassadeur du Burkina Faso en Côte d’Ivoire et qui avait à ses côtés, Monsieur Benjamin NANA, Consul général du Burkina à Abidjan.

Avant le cérémonial de remise, le président du COEBCI, Monsieur Moussa OUEDRAOGO, accompagné d’une forte délégation, a indiqué qu’il s’agit d’une modeste contribution destinée à appuyer les efforts des autorités burkinabè et de la Représentation diplomatique et consulaire dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. «Après un geste similaire à hauteur de cinq millions FCFA, le 21 avril dernier à l’endroit des autorités de notre pays d’accueil, à travers le Ministère ivoirien de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, il était de notre devoir de répondre à l’appel du pays». Le don est composé d’un chèque de 5.051.000 FCFA à l’ordre du Ministère burkinabè de la Santé et de matériels de protection (rouleaux essuie-tout, seaux à robinet d’eau, cache-nez) d’une valeur de 1.500.000 FCFA au profit des personnels de l’Ambassade du Burkina et des trois Consulats généraux du Burkina à Abidjan, Bouaké et Soubré.

Après avoir reçu les dons, l’Ambassadeur Mahamadou ZONGO s’est réjoui de cette grande marque de solidarité à l’égard « non seulement de nos frères au Burkina Faso mais aussi de ceux qui résident en Côte d’Ivoire à travers les dons à l’Ambassade et aux Consulats généraux. Je salue à sa juste valeur l’initiative du COEBCI qui, en cette période de coronavirus, manifeste, éloquemment, sa solidarité envers tous. C’est la preuve que quand on est bien organisé, on peut faire de belles et grandes réalisations. »

Issouf ZABSONRE

Attaché de Presse

Ambassade du Burkina à Abidjan