Mali: des populations dans les rues de Bamako pour demander le départ du président

Des milliers de personnes sont sorties dans les rues de Bamako ce vendredi pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime.

Le grand marché a fermé ses portes et bon nombres de petits marchés dans les communes de Bamako également.

Des cris par ci et par là, on pouvait comprendre la cause de cette sortie: la mauvaise gestion des crises selon les manifestants. « On est dans les rues parce qu’on est fatigué de l’insécurité dans tout le pays, détournement de fonds publics dans les projets, la corruption, le tripatouillage des votes » nous a confié un manifestant.

Les forces de l’ordre sont positionnées dans les lieux sensibles de Bamako et l’armée, alertée, a pris position dans certains lieux également sensibles dont les différentes garnisons de la capitale.

L’appel à manifester a été lancé par des leaders politiques, religieux et associatifs dont l’ancien président du Haut conseil islamique, l’imam Mahmoud Dicko.

Ousmane Diakité, Bamako, (Radio Oméga)