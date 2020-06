Réconciliation nationale: Des consultations avec les forces vives en vue

Le Haut conseil pour la réconciliation et l’Unité nationale (HCRUN) a organisé, le lundi 22 juin 2020 à Ouagadougou, un déjeûner de presse. Avec les hommes des médias, il a été question d’une large consultation en vue des forces vives, autour de la réconciliation nationale.

Acquérir l’adhésion de toutes les couches sociales du Burkina dans l’optique de parvenir à une réconciliation nationale réussie. C’est l’un des vœux le plus cher du Haut conseil pour la réconciliation et l’Unité nationale (HCRUN). A cet effet, il projette d’organiser « incessamment », une large consultation des forces vives de la Nation. Le lundi 22 juin 2020 à Ouagadougou, au cours d’un déjeuner de presse, le Haut conseil a échangé avec les journalistes sur cette

« importante » activité, à l’effet de leur permettre d’apprécier ses tenants et aboutissants. Son président, Léandre Bassolé, a fait savoir que cette rencontre avec toutes les entités du pays se déroulera en deux étapes essentielles dans une dynamique participative. La première, a-t-il indiqué, consistera en une visite de travail avec les acteurs afin qu’ils comprennent davantage les missions et la « philosophie » du HCRUN dans sa quête d’une réconciliation qui sera, à terme, appréciée de tous. Entre autres acteurs à rencontrer, Léandre Bassolé a cité les partis et formations politiques, les Organisations de la société civile (OSC), les structures syndicales, les coutumiers, les confessions religieuses. « Il s’agira d’échanges qui vont porter sur des sujets de l’heure et qui vont relancer notre cohésion », a-t-il laissé entendre. Si le HCRUN est parvenu à traiter certains dossiers avec succès comme celui des policiers et des militaires radiés et des femmes de Légma Logo de Bobo Dioulasso, M. Bassolé a, toutefois, relevé que toute réparation n’est pas forcement financière mais peut aussi être morale. C’est pourquoi, il a souhaité que les consultations avec les forces vives soient une occasion où chacun fera de fortes propositions capables d’insuffler une dynamique « efficace et efficiente » de cohésion sociale et d’unité de tous les Burkinabè pour un vivre-ensemble apaisé. « Des lettres ont déjà été envoyées à certains acteurs afin d’harmoniser les vues et trouver une date », a souligné M. Bassolé.

Pour ce qui concerne la deuxième étape de l’activité, il a indiqué qu’il s’agit de l’organisation d’un séminaire national avec tous les acteurs consultés. Cela, en vue d’analyser toutes les contributions et propositions recueillies au cours des consultations. L’objectif de ce séminaire, a-t-il soutenu, est de permettre que toutes les composantes de la société aient une vision harmonisée et commune sur les enjeux de la réconciliation et s’y impliquent. Y a-t-il un rapport entre la tenue de ces consultations et les prochaines échéances électorales ?

A cette interrogation, le président du HCRUN a déclaré que la question sera « certainement » évoquée, parce que d’actualité, en vue de tenir des élections apaisées pour le bien de tous.

Soumaïla BONKOUNGOU

Abi OUEDRAOGO (stagiaire)