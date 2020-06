Révision du fichier électoral dans le Kadiogo

Des Opérateurs de kits biométriques (OPK) pour l’enrôlement sur les listes électorales en vue des élections à venir ont manifesté « pacifiquement » devant les locaux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le lundi 22 juin 2020, à Ouagadougou, pour revendiquer leur déploiement.

Dans le cadre des élections de novembre 2020, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a procédé au recrutement de 5 800 Opérateurs de kits biométriques (OPK) pour l’enrôlement sur les listes électorales sur l’ensemble du territoire national. Cependant, certains se plaignent ne pas être déployés dans des zones et d’autres de n’avoir pas conclu un engagement formel avec la CENI. Ces derniers ont donné de la voix, hier lundi 22 juin 2020, en organisant une manifestation « pacifique » devant les locaux de la commission électorale à Ouagadougou. Selon leurs explications, les OPK ont suivi une formation pour l’enrôlement des cartes d’électeur et chaque opérateur doit effectuer les enrôlements dans trois zones en 30 jours. Pour leur porte-parole, Touroubatoura Zeni, certains OPK ont travaillé dans une ou deux zones au lieu de trois, comme prévu. D’autres, a-t-il poursuivi, ont intervenu dans plusieurs zones et environ 260 opérateurs n’ont pas été affectés. « Nous demandons nos affectations aux responsables de la CENI. Au cas contraire, les opérateurs suggèrent un dédommagement. Certains ont laissé tomber leurs petits contrats pour s’inscrire », a déclaré le porte-parole des manifestants.

« Occupés » par les opérations d’enrôlement sur le terrain, les responsables de la CENI n’ont pas pu recevoir les manifestants. Mais jointe au téléphone par Sidwaya, une source interne a précisé que l’enrôlement n’est pas terminé et que par conséquent, les OPK ne peuvent pas se plaindre de ne pas être déployés. Qu’à cela ne tienne, a signifié la même source, les opérateurs sont retenus sur une short-liste, mais cela ne constitue pas en soi une garantie de signature de contrat avec la CENI. Quant au redéploiement des OPK, a-t-elle ajouté, il se fait sur la base de leurs performances.

Aziz CONGO

(Collaborateur)