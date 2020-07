Ganzourgou : 5 personnes dont Mme le préfet de Boudry emportées par des eaux de pluie à Mankaraga

Dans la soirée du 14 juillet 2020 vers 18h40 une équipe de 5 personnes dont Mme le préfet de Boudry Evelyne Rose Kafando à bord d’un véhicule 4X4 de la gendarmerie nationale a été emportée par des vagues d’eau se déversant dans le Nakambé. Le drame s’est produit dans le village de Mankaraga. L’équipe composée de Mme le préfet, le commandant de brigade de gendarmerie, Desiré Moyenga, le sergent-chef de police, Salam Sawadogo le chef de service administratif, Domique Zongo et le chef coutumier de Wayalgin était allé lancer officiellement les épreuves des examens du CEP et du BEPC dans les centres de Boéna et Mankarga.

Selon nos sources , au retour de cette mission, en voulant passer dans un radier construit dans un affluent de Nakambé, l’équipe a été surprise et emportée par des eaux de pluie à environ 02 km. Les corps sans vie des 05 missionnaires ont été retrouvés dans le véhicule vitré et fermée après l’écoulement des eaux vers 00h30 du 15 juillet 2020

