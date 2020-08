Axe Bobo-Ouaga : Un camion 10 tonnes fait un mort

Un accident de la circulation s’est produit le 14 août 2020 dans la soirée sur l’axe Bobo-Yéguéresso, à quelques encablures du poste de péage sur la Route nationale N° 1. Cet accident a fait un mort et deux blessés conduits à l’hôpital de Bobo-Dioulasso.

Selon les témoignages recueillis sur place, c’est un camion communément appelé « 10 tonnes » qui a heurté de plein fouet deux motocyclistes en stationnement, en partance pour Dano, dans la province de la Bougouriba.

Le véhicule les a percutés et les a ensuite projetés sous un pont. Deux ont été blessés et il a eu malheureusement un mort. La victime, une fille, était remorquée par un des motocyclistes. Selon les nombreux témoignages, le véhicule serait en vitesse et la scène s’est déroulée sous une pluie.

AD