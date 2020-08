Championnat D1: le Faso foot démarre le 11 septembre prochain (AG)

Le championnat national de football de première division va démarrer le 11 septembre prochain, a annoncé samedi à Bobo-Dioulasso, l’Assemblée générale (AG) élective de la fédération burkinabè de football.

Prévue auparavant pour le 4 septembre, l’AG a finalement décidé de reporter le Faso foot au 11 septembre prochain. Dix-huit (8) équipes evolueront cette année en D1.

Après le bilan moral et financier fait par le comité exécutif sortant, la vérification des présences et les affiliations, l’AG élective a maintenant attaqué les informations et divers qui continuent le dernier point avant l’élection.

Le corps électoral a entamé les élections et verdict pour le nom du nouveau président de la FBF sera connu d’un moment à l’autre.

Amado Traoré et Lazare Banssé sont les deux candidats au poste de président.

Agence d’information du Burkina (AIB).

Adama Salemberé