Présidentielle 2020 : Adama Coulibaly, « l’alternative crédible »

Réunis les 28 et 29 août 2020 à Ouagadougou, à l’occasion de leur premier congrès ordinaire, les militants et sympathisants de l’Alternative patriotique panafricaine / Burkindi ont investi Adama Coulibaly, candidat à l’élection présidentielle du 22 novembre prochain.

La liste des candidats à l’élection présidentielle du 22 novembre prochain se rallonge. En effet, Adama Coulibaly a été investi candidat par l’Alternative patriotique panafricaine/ Burkindi, (APP/Burkindi), à l’issue de son premier congrès ordinaire, tenu les 28 et 29 août 2020, à la Maison du peuple de Ouagadougou. S’il apprécie ce choix porté sur sa personne, M.Coulibaly ne mesure pas moins la lourdeur de la tâche. « Je suis honoré par la confiance qui m’est faite par le parti et je suis conscient des hautes responsabilités patriotiques induites pour moi-même et pour le parti, conscient des enjeux particulièrement lourds et importants », a-t-il déclaré. Faisant une lecture de la situation politique et socioéconomique en Afrique et dans le monde, et les conditions de vie détériorées de son pays d’après insurrection, le candidat Coulibaly propose une vision pour le Burkina et pour l’Afrique dont la ligne politique s’articule autour de la notion de la dignité humaine.

« Nous la désignons sous le concept Laawõl-Burkindi ou le chemin de la dignité. Nul ne saurait atteindre ou incarner la dignité humaine sans horon ya, c’est-à-dire le comportement de l’honneur, au quotidien et face aux responsabilités et à la chose publique », a souligné Adama Coulibaly. Et pour réussir sa mission, l’APP/Burkindi propose un projet de société basé sur cinq caractéristiques essentielles. Il s’agit de cultiver les grandes valeurs de référence sur les plans humain, philosophique et idéologique que sont la dignité, le patriotisme, l’intégrité et la justice. A cela s’ajoutent une mobilisation sociale, la promotion de l’esprit de créativité, la redevabilité du fruit du travail et des richesses et enfin, le respect de la constitution, la mise en place de réformes en vue du renforcement des institutions et des entités sous régionales africaines qui constituent les outils de développement du continent et des perspectives des Etats Unis d’Afrique.

L’insurrection dans les urnes

Une fois à Kosyam, Adama Coulibaly propose de construire avec l’APP/ Burkindi une nation qui prône l’égalité pour tous, le droit pour tous aux services sociaux de base et le partage équitable de la richesse.

Il s’est également engagé à réunir les conditions d’une « véritable » réconciliation nationale … « pour un seul objectif, la libération du pays de l’occupation du

territoire, de la guerre qui nous est imposée ».

« L’insurrection doit se poursuivre dans les urnes », a martelé M. Coulibaly qui se réclame de la gauche patriotique et panafricaine. Faisant cas des crises sanitaire et sécuritaire que vivent les populations du monde et en particulier celles du Burkina, le candidat a rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et au corps sanitaire de notre pays. « Nous prenons l’engagement devant nos camarades empêchés et devant le peuple tout entier, qu’une fois au pouvoir, nous règlerons progressivement mais définitivement ces situations inacceptables dans un pays où les populations sont si réputés travailleurs et résilients », a soutenu le candidat de l’APP/Burkindi. Durant les deux jours de travaux, les congressistes ont mené des réflexions sous le thème : « Face aux défis sécuritaire, socioéconomique et de la cohésion sociale, renforçons l’APP/Burkindi pour une alternative crédible en vue de réaliser les aspirations de l’insurrection populaire d’octobre 2014 et de refonder l’espoir de l’unité

africaine ».

A cet effet, l’APP/Burkinda recommande, une gestion saine, transparente et vertueuse des ressources de l’Etat, du secteur public et privé et une gestion transparente des ressources minières au profit de toutes les couches sociales. Les congressistes ont aussi manifesté leur soutien aux peuples frères du Mali, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée par un soutien à leur « lutte citoyenne ». Et enfin, un appel a été lancé à l’endroit des patriotes, des autorités coutumières et religieuses et des forces vives de la nation pour un sursaut en vue du renforcement de la cohésion sociale et de l’unité nationale. Se prononçant sur les alliances, l’APP/Burkindi dit se démarquer et combattre la « confiscation bipolaire » de la scène politique nationale par l’APMP et le CFOP et opte pour la création d’une « opposition politique autonome ». Car, selon elle, l’objectif demeure la constitution d’un Front patriotique pour la conquête et l’exercice vertueux du pouvoir par une nouvelle génération de femmes et d’hommes politiques.

Rémi ZOERINGRE