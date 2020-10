L’Association Compassion Vie pour l’Enfance : Des vivres pour 78 déplacés internes

L’Association Compassion Vie pour l’Enfance (ACVE) en partenariat avec SEL France a remis le vendredi 25 septembre 2020, six (6) tonnes de vivres aux personnes déplacées internes de l’arrondissement n°2 de Ouagadougou.

Le Burkina Faso traverse depuis l’année 2016 des attaques terroristes récurrentes à l’origine de nombreux mouvements de population. Cette année, le pays a aussi connu des inondations et la Covid-19 qui n’ont pas été sans conséquences sur les populations.

L’Association Compassion Vie pour l’Enfance (ACVE) dans le souci d’accompagner le gouvernement dans sa prise en charge des personnes déplacées internes a donné le vendredi 25 septembre six (6) tonnes de vivres à ces personnes nécessiteuses. En effet, selon le président de l’ACVE, Pasteur Pierre Nikiema, c’est soixante-dix-huit ménages (78) qui vont bénéficier de cette prise en charge alimentaire.

Avec l’accompagnement de leur partenaire SEL France, l’association a pu réaliser un certain nombre d’activité de prise en charge des personnes vulnérables. Pierre Nikiema a affirmé qu’en 2018, grâce à l’appui du SEL France, l’association a acquis des vivres pour soutenir des familles pendant la période de soudure, en 2019, elle a acheté des vivres pour soutenir les personnes déplacées. Et d’ajouter qu’en 2020, SEL avec la fondation du protestantisme soutiennent l’ACVE dans la lutte contre la COVID-19 par l’achat de vivres, de cache-nez, du savon, des lave-mains au profit de 75 enfants.

« Cette fois encore SEL nous aide avec des vivres (riz, maïs) pour soutenir les personnes déplacées et celles qui ont été frappées par les inondations », a-t-il souligné. Le président de l’Association a également confié que ces vivres d’un coût total de 3.302.088 FCFA seront distribués en deux tranches (septembre et octobre) aux personnes déplacées.

Le représentant du maire de l’arrondissement 2, Ali Compaoré a, quant à lui exprimer sa reconnaissance à l’association pour ce geste noble. Il a de ce fait souhaité que ces genres d’occasion puissent se répéter.

« Au nom des déplacés internes, je remercie l’Association Compassion Vie pour l’Enfance, qui a contribué par ce don de vivre à résoudre nos difficultés d’alimentation. Etant déplacé, ce n’est pas difficile de nous nourrir et nourrir nos famille. Et ce geste vient nous soulager », a noté le représentant des personnes déplacées, Georges Sawadogo.

En rappel, l’Association Compassion Vie pour l’Enfance (ACVE) est créée en 2007. Elle a pour objectif de promouvoir l’éducation et la formation de l’orphelin, l’enfant abandonné et défavorisé et la jeune fille mère en difficulté.