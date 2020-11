« Présidentielle 2025 »: Un nouveau long métrage de Yakouba Napon/MCZ

Le réalisateur et scénariste burkinabè, Yakouba Napon alias MCZ a présenté, le lundi 9 novembre 2020 à Ouagadougou, son nouveau film intitulé « Présidentielle 2025 ».

«Présidentielle 2025 » est le nouveau long métrage d’une heure quarante-cinq minutes du réalisateur et scénariste burkinabè, Yakouba Napon alias MCZ. L’œuvre prône la réconciliation nationale et met à nu les problèmes et dérives des politiciens africains, notamment les promesses « irréalistes » en période électorale et les luttes citoyennes. Ce qui va conduire, dans le film, à un soulèvement populaire. « Présidentielle 2025 » a été présenté, en avant-première, le lundi 9 novembre 2020 à Ouagadougou. « A chaque élection présidentielle, nous allons lancer un film. C’est pour interpeler les politiciens à revoir leur manière de faire la politique. Ils doivent se préoccuper des vrais problèmes des populations« , a indiqué MCZ.

Le film « Présidentielle 2025 » est évalué à près de 250 millions F CFA. Le réalisateur a laissé entendre qu’il n’avait pas cette somme. A l’écouter, le film a vu le jour grâce au déterminisme « de jeunes acteurs » qui se sont mobilisés pour que sa réalisation soit une réalité. Selon son réalisateur, « Présidentielle 2025 » passera au Ciné Neerwaya jusqu’au 22 novembre 2020.

Plusieurs autres réalisations, a-t-il annoncé, verront le jour très prochainement à savoir, « A Dieu belle-mère-II », « troisième mandat » et « Madiligidi ». «Nous ferons notre Hollywood qui sera baptisé Fasollywood avec les burkinabè amoureux du septième art », a lancé MCZ.

Mamourou BENAO