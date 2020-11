Yatenga : L’éléphant a barri pour son dernier meeting

Le Candidat à l’élection présidentielle du parti de l’Alliance pour la démocratie et la fédération/ Rassemblement démocratique africain (ADF/RDA), Gilbert Noël Ouédraogo, a tenu son dernier meeting à Ouahigouya le 20 novembre 2020.

Natif du Yatenga, le candidat à l’élection présidentielle, Me Gilbert Noël Ouédraogo a choisi la ville de Ouahigouya pour clôturer sa campagne. Dans son adresse à la population, il a d’abord énuméré les difficultés que rencontrent les populations du Nord, notamment l’insécurité. « Aujourd’hui des villages sont vidés, des populations dans les communes comme Kain n’auront pas le privilège d’élire leur président à cause de l’insécurité », a-t-il souligné. L’accès à l’eau potable, l’équipement des centres de santé et le désenclavement de la région sont, entre autres, difficultés égrainées par M. Ouédraogo. « L’heure est grave et il est temps pour la population de prendre leur destin en main en votant le parti de l’éléphant car c’est l’homme adéquat, ideal pour developper la zone », a -t-declaré. C’est pourquoi, il est venu demander leur voix pour qu’ensemble ils puissent sortir le pays de l’insécurité. « Le Yatenga est hissé au 9e rang de développement économique au Burkina Faso. Cela est arrivé parce qu’il a été abandonné. Il est resté orphelin durant 5 ans de gestion. Me Gilbert Ouédraogo au pouvoir, toutes les potentialités seront développées en vue d’améliorer les conditions de vie des populations ». Ainsi dans son programme, il compte approvisionner la cité de Naaba Kango en eau potable dès sa prise de fonction, construire des barrages et aménager des terres pour la maraicher culture. Aussi, 100 milliards de FCFA seront accordés pour l’entreprenariat des jeunes en vue de la création d’emploi et de l’auto emploi. « Une fois à Kosyam, à partir de 2021, l’Etat prend en charge gratuitement la santé de tous les enfants de 0 à 18 ans et l’éducation de 0 à16 ans », a-t-il promis. Et de poursuivre que la région du Nord sera désenclavée. Il s’agira de bitumer la route Ouahigouya-Djibo, Ouahigouya-Tougan et Yako-Toma. « Des centres de santé seront construits et équipés pour soulager la population surtout les femmes ». Ainsi, il a invité ses militant à voter non seulement pour lui à la présidentielle mais aussi pour les candidats à la députation. « Nous ferons disparaitre votre tristesse, vos larmes versés depuis 2016 à cause de l’insécurité. Choisir l’ADF/RDA, c’est mettre fin à votre souffrance » a-t-il martélé.

Fleur BIRBA