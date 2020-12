Infrastructures du 11-Décembre à Banfora: Le président du Faso se rassure de la qualité des travaux

A la veille des festivités du 60e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso à Banfora, dans la région des Cascades, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a effectué une visite des infrastructures du 11-Décembre pour se rassurer de la qualité des travaux.

Des logements sociaux à Kiribina, au secteur n°11 de Banfora, à la salle polyvalente à Bonouna sur l’axe Banfora-Bobo, en passant par l’axe du défilé et la place de la Nation, le chef de l’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a fait le tour pour se rassurer de la bonne exécution des travaux des infrastructures du 11 décembre 2020 à Banfora. Sur un ensemble de trois cents logements prévus, ce sont deux cent quatre villas, aux dires du directeur général de l’architecture, de l’habitat et de la construction du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, Pegdwendé Aimé Camille Soubeiga, qui sont entièrement terminées. Ce sont d’ailleurs ces villas des logements sociaux qui ont servi à l’hébergement de certains festivaliers. Composée de deux chambres, d’un salon, d’une cuisine et d’une toilette, la villa est cédée à sept millions cinq cent mille francs CFA, selon M. Soubeiga. A Bonouna, au secteur n°5 de Banfora, trône la salle polyvalente conçue selon les caractéristiques de la région des Cascades. Les rôniers, les pics de Sindou ainsi que les chutes d’eau des cascades, les dômes de Fabédougou… sont représentés dans la conception de ce joyau d’une capacité de mille places assises. Symbole de rassemblement et de spectacles, le balafon, instrument de musique de la région des Cascades, a aussi été représenté dans l’architecture de la salle polyvalente qui comprend une salle principale des spectacles, une salle de créativité, des vestiaires, des salles de réunion, un salon VIP, une cabine technique, etc. En pleine répétition, à moins de vingt quatre heures de l’événement, les pensionnaires du prytanée militaire du Kadiogo (PMK) ont reçu la visite du chef de l’Etat, venu se rassurer de la qualité de l’axe de défilé, long de quatre kilomètres, sur la route des chutes d’eau de la cascade.

« L’axe Banfora-Bobo-Dioulasso sera aménagé »

A un jet de pierre du côté sud de l’hôtel de ville, la place de Nation, construite sur une superficie d’un hectare et demi, fait ressortir elle aussi les principaux éléments caractéristiques de la région, notamment le paysan noir, représenté par une stèle en bronze et les feuilles de rônier. Cette place, munie d’un parc urbain à plusieurs fonctions, comprend une tribune d’environ 300 places, un espace pavé de 5000 mètres carrés environ, un podium, un espace pour enfants, des parkings autos et motos, une cafétéria à niveau, etc. « C’est un sentiment positif qui m’anime après la visite des différentes infrastructures. Les travaux de la place de la Nation tout comme la salle polyvalente sont entièrement achevés, le stade étant au stade de finition. Les chantiers sont bien avancés. L’essentiel est déjà fait pour nous permettre de commémorer les 60 ans de l’indépendance de notre pays à Banfora. Il est évident que tous les chantiers ne peuvent pas être au rendez-vous et ils doivent se poursuivre après les festivités pour offrir un nouveau visage à la ville », a indiqué le président Kaboré. Outre les infrastructures du 11-Décembre, le chef de l’Etat a assuré que l’axe Banfora-Bobo-Dioulasso sera aménagé pour faciliter l’accès à la Cité du paysan noir. Profitant de l’occasion, Roch Marc Christian Kaboré a visité l’exposition du salon des curiosités, des conservations et des collections à la Maison des jeunes de Banfora. Une exposition importante, selon le président du Faso, qui fait vivre l’évolution de l’histoire du Burkina et de la région des Cascades. A ce titre, Roch Marc Christian Kaboré a souhaité que de telles initiatives soient soutenues.

Kamélé FAYAMA