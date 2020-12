Ministère de la Communication : 40 professionnels des médias honorés

Le ministère de la Communication et des relations avec le Parlement a décoré 40 professionnels des médias publics et privés, au cours d’une cérémonie, le lundi 21 décembre 2020 à Ouagadougou.

40 professionnels des médias ont vu leurs efforts reconnus par la nation burkinabè. Leur ministère de tutelle les a tous élevés au rang de chevalier de l’Ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication avec agrafe radio, télévision, presse écrite, au cours d’une cérémonie solennelle de décoration organisée, le lundi 21 décembre 2020, à Ouagadougou. Issus des médias publics et privés, ils ont arboré fièrement leurs médailles devant parents, amis, connaissances…venus leur témoigner leur soutien et traduire leurs encouragements. Pour le ministre en charge de la communication, Rémis Fulgance Dandjinou, ces décorations sont les fruits des efforts fournis par les récipiendaires dans leurs services respectifs. Mais, surtout, ils ont mérité de la nation pour avoir donné leur temps, leur santé parfois, et surtout avec beaucoup d’abnégation et de conviction au profit du secteur de la communication. Selon le ministre Dandjinou, ce sont ces qualités du travail qui ont été reconnues ce jour.

« Je tiens à exprimer au nom du ministère de la Communication et de tous les travailleurs, mais également au nom des ministres qui ont pu célébrer cette séance avec moi, tous les remerciements que nous avons à l’endroit de ces valeureux travailleurs et nos encouragements pour que tous ceux qui ne l’ont pas eue puissent l’avoir », a-t-il affirmé. Il a ajouté : « Les travailleurs devraient savoir qu’il ne s’agit pas d’un geste mécanique, ni le nombre d’années au-delà de ceux requis par la grande chancellerie, mais plutôt l’engagement de façon permanente et constante au profit de nos EPE qui doivent être salués », a-t-il insisté.

Abdel Aziz NABALOUM

Mamourou BENAO

(Collaborateur)