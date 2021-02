Lutte contre l’insécurité : Le président du Faso à Bruxelles et à Paris

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a quitté Ouagadougou hier dimanche 7 février 2021, pour un voyage officiel à Bruxelles en Belgique et à Paris en France.

La sécurité au Sahel, le Covid-19 et d’autres questions internationales seront au menu des échanges entre le président du Faso et ses interlocuteurs. A Bruxelles, Roch Marc Christian Kaboré va rencontrer le président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, le Haut représentant pour les Affaires étrangères Josep Borrell, le président du Parlement Européen, David Sassoli, et la Commissaire aux partenariats internationaux Jutta Urpilainen. Sur le plan bilatéral, le chef de l’Etat va s’entretenir avec le Premier ministre Alexander de Croo, le Ministre-président de Wallonie, Elio Di Rupo et le Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet. Après la Belgique, le président du Faso va séjourner à Paris en France, où il aura un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron le 10 février 2021 au Palais de l’Elysée.

Direction de la communication de la présidence du Faso