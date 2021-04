Protection de la planète : Les deux initiatives vertes portées par l’Arabie Saoudite

En marge de la cérémonie de remise de dattes, le jeudi 1er avril 2021, à Ouagadougou, l’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite au Burkina, Dr Dr Waleed A. M. Alhamoudi s’est entretenu avec les journalistes sur les deux initiatives saoudiennes pour la protection de la planète.

Grand pays producteur de pétrole, le royaume d’Arabie Saoudite veut jouer pleinement sa partition dans la promotion de la lutte contre la crise climatique et la conduite de la prochaine ère verte dans la région du Moyen-Orient. C’est dans cette dynamique que le Prince héritier, Mohammed Ben Salman Alsaoud, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a lancé deux initiatives intitulées « l’Arabie Saoudite verte et le Moyen-Orient vert ». Selon l’ambassadeur du royaume d’Arabie Saoudite au Burkina, Dr Dr Waleed A. M. Alhamoudi, le premier projet vise à planter dix milliards d’arbres dans le royaume, remettre en état 40 millions de terres dégradées, fournir 50% de la production d’électricité d’ici à 2030 et supprimer plus 130 millions des émissions de carbone. Quant au second, le Moyen-Orient vert poursuit les objectifs de planter 40 milliards d’arbres dans la région, récupérer 200 millions d’hectares de terres dégradées et réduire de 60% des émission de carbone. L’importance de ces deux initiatives, a expliqué le diplomate saoudien, réside dans la résolution des problèmes environnementaux dans la région caractérisée par l’augmentation de la température sur la surface de la terre, les faibles précipitations, les fortes vagues de poussière, la désertification et les émissions de carbone. « L’Arabie Saoudite verte est une initiative nationale ambitieuse qui vise à améliorer la qualité de vie, à protéger les générations futures et à atteindre plusieurs objectifs, qui sont d’augmenter le niveau de couverture végétale, de réduire les effets des émissions de carbone, de lutter contre la pollution, la dégradation des terres, et de préserver la vie marine », a-t-il détaillé. A l’entendre, l’initiative Moyen-Orient vert vise à coordonner les efforts entre les pays de la région pour suivre le rythme des développements régionaux et internationaux, afin de contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs mondiaux de lutte contre le changement climatique. Dr Dr Waleed A. M. Alhamoudi, a indiqué que l’initiative Moyen-Orient vert est disposée à collaborer tous les pays alliés et organisations qui aspirent à travailler de concert avec le Royaume d’Arabie saoudite pour atteindre les objectifs de protection de la planète.

Karim BADOLO