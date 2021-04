Commune de Gorgadji :10 VDP tués dans un affrontement avec des HANI

Au cours de la journée du mercredi 14 avril 2021, 10 Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont été tués dans un affrontement avec des Hommes armés non identifiés (HANI) dans la commune rurale de Gorgadji située à une cinquantaine de km de Dori, chef-lieu de la région du Sahel.

Selon une source locale, dans la soirée du mardi 13 avril 2021, des hommes armés non identifiés (HANI) ont emporté les animaux de certains habitants de la commune de Gorgadji située sur l’axe Dori-Djibo, précisément à équidistance entre Dori et Arbinda. Informés de ce vol de bétail qui n’est pas le premier du genre dans cette localité de la province du Séno, indique la source locale, une vingtaine de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont décidé de poursuivre les assaillants en vue de récupérer les animaux. Chemin faisant, déplore la source, ils sont tombés dans une embuscade tendue par les HANI dans le village de Darguin Malheureusement, la source locale nous informe que 8 VDP ont trouvé la mort sur le champ et deux autres ont été portés disparus. La même source nous renseigne qu’à l’issue de cette attaque, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont entrepris une opération de ratissage la zone dans l’optique de non seulement rechercher les deux VDP disparus mais également de retrouver les assaillants. C’est le lendemain matin soit le jeudi 15 avril 2021 que les deux corps des VDP ont été retrouvé sans vie à deux km de Darguin.

Sidgomdé