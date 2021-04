JNP 2021 : Synthèse des recommandations des ateliers sectoriels et du forum national

Excellence Monsieur le Président du Faso,

Excellence Monsieur le Premier….

Dès l’adoption du thème de cette 22 ieme édition de la JNP et la mise en place du Comité national d’organisation, la Commission thème a élaboré le document introductif. Ce document a été présenté au niveau central lors de l’atelier d’appropriation le vendredi 9 avril 2021. Des foras ont été organisés dans les 13 régions du 13 au 16 avril 2021 pour une appropriation des acteurs à la base sur le thème et de recueillir leurs préoccupations spécifiques.

Les ateliers sectoriels (Agriculture, Elevage, Environnement et Eau) tenus le 21 avril 2021 ont permis une consolidation du document. Les acteurs ont au cours de ces réflexions, analysé les effets des crises sécuritaire et sanitaire sur leurs activités, apprécié les efforts de l’Etat et de ses Partenaires de même que les pratiques d’adaptation développées par les populations, et formulé dix-huit (18) recommandations.

POUR LE COMPTE DE L’ATELIER SECTORIEL « RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Allouer au département en charge de l’élevage au moins 30% des 10% du budget du secteur Agricole conformément aux engagements de Malabo.;

Poursuivre les actions de soutien et de relèvement entreprises en 2020 (gratuité de la vaccination, appui à l’alimentation des animaux, octroi de noyaux reproducteurs) aux éleveurs ;

Investir davantage dans la protection et la reconstitution du cheptel dans les zones d’accueil des Personnes Déplacées Internes pour améliorer leur conditions de vie et celle des populations hôtes.

POUR LE COMPTE DE L’ATELIER SECTORIEL « AGRICULTURE »

Allouer au moins 30 milliards de F CFA d’ici 2023 au Fonds de développement agricole ;

Prioriser les acteurs professionnels agrosylvopastoraux dans l’exécution des marchés institutionnels (cantine scolaire, santé, justice, défense, SONAGESS, etc.) et faciliter leurs accès ;

Reconnaitre la Centrale d’Achat des Intrants et Matériels Agricoles (CAIMA) comme Association d’utilité publique et lui accorder des garanties pour un crédit documentaire d’au moins 50 milliards.

POUR LE COMPTE DE L’ATELIER SECTORIEL « ENVIRONNEMENT »

Elaborer et mettre en œuvre un programme de réhabilitation des espaces de conservation ;

Prendre des mesures compensatrices au profit des acteurs de la faune et des acteurs de production, de transformation et de commercialisation des produits forestiers ligneux et non ligneux ;

Prendre en compte les semences forestières améliorées et intrants de production dans la mise à disposition des intrants aux producteurs à prix subventionnés.

POUR LE COMPTE DE L’ATELIER SECTORIEL « EAU ET ASSAINISSEMENT »

Sécuriser les infrastructures stratégiques de mobilisation et distribution d’eau existants et en cours de réalisation ;

Assurer la protection des cours et retenues d’eau contre la pollution, l’ensablement et les pratiques néfastes.

